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【筍盤推介】 港島名校網上車盤只係5百萬頭 幾分鐘即到港鐵站超方便

股樓投資 21:40 2020/10/23

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港人的傳統買樓智慧，就是認為「買樓就要買港島樓」，他們都相信港島區樓價高企，有相對較高的保值能力。要於港島區置業，入場門檻一般較高。今次向大家推介一個港島區的上車盤，為單幢式物業恆興樓，單位實用面積241平方呎，為1房單位，樓價只是550萬元。該物業最大的特色，除了交通便利，步行至西營盤站只需約3分鐘。

【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾，了解按【下一頁


同時，物業也位於小學「11區」傳統名校網，當中包括多間傳統名校，如聖士提反女子中學附屬小學、嘉諾撒聖心學校、李陞小學、般咸道官立小學及聖公會聖彼得小學。以上放盤單位實用面積241平方呎，為1房間隔，單位有靚裝修，買家可慳一筆裝修費。業主叫價更由558萬元，減38萬元，至520萬元，首次置業最高可達九成按揭，換言之，首期只需約52萬元。

放盤詳細資料如下：

物業地址: 港島中西區-西營盤恆興樓中層(16樓) C室 (物業編號:AU83744315)
實用面積: 241平方呎
間隔: 1房1廳1廁
叫價: 520萬元 （原叫價558萬元, 減價38萬元）
賣點:
  • 港島中西區一成首期精選
  • 首次置業最高可達九成按揭
  • 位於名校網
  • 價錢低水
  • 靚裝一房 旺中帶靜
  • 深受業主租客喜愛，好租亦好住
  • 交通方便，距離地鐵站僅3分鐘步行路程

以下為單位相片：

    點擊圖片放大
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【上車筍盤】見到呢個屋苑仲有「4球」樓下兩房 上車客無樓睇也火速扑槌入市，了解按【下一頁

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理:

https://bit.ly/37BfrcC

 

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記者：陳詠妍

小學 放盤 首次置業 上車盤 西營盤

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