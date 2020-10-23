【筍盤推介】 港島名校網上車盤只係5百萬頭 幾分鐘即到港鐵站超方便

港人的傳統買樓智慧，就是認為「買樓就要買港島樓」，他們都相信港島區樓價高企，有相對較高的保值能力。要於港島區置業，入場門檻一般較高。今次向大家推介一個港島區的上車盤，為單幢式物業恆興樓，單位實用面積241平方呎，為1房單位，樓價只是550萬元。該物業最大的特色，除了交通便利，步行至西營盤站只需約3分鐘。

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同時，物業也位於小學「11區」傳統名校網，當中包括多間傳統名校，如聖士提反女子中學附屬小學、嘉諾撒聖心學校、李陞小學、般咸道官立小學及聖公會聖彼得小學。以上放盤單位實用面積241平方呎，為1房間隔，單位有靚裝修，買家可慳一筆裝修費。業主叫價更由558萬元，減38萬元，至520萬元，首次置業最高可達九成按揭，換言之，首期只需約52萬元。

放盤詳細資料如下：

物業地址: 港島中西區-西營盤恆興樓中層(16樓) C室 (物業編號:AU83744315) 實用面積: 241平方呎 間隔: 1房1廳1廁 叫價: 520萬元 （原叫價558萬元, 減價38萬元） 賣點: 港島中西區一成首期精選

首次置業最高可達九成按揭

位於名校網

價錢低水

靚裝一房 旺中帶靜

深受業主租客喜愛，好租亦好住

交通方便，距離地鐵站僅3分鐘步行路程

以下為單位相片：

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記者：陳詠妍