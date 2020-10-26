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【螞蟻IPO】螞蟻集團6688招股 多家券商銀行預留孖展額 勢必搶爆（不斷更新）

股樓投資 19:06 2020/10/26

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螞蟻集團正式招股，這隻歷史最大的IPO，市場早已預料到會全城熱爆，不少投資者更早揚言要「瞓身」借孖展認購，故眼見市場需求龐大，各券商和銀行自然也早有準備提供孖展額度應市吸客。

螞蟻集團認購前 五大不可不知，想知詳情請按：【下一頁】

以下為各券商及銀行為螞蟻IPO預留孖展的情況：

券商
耀才：已預留近400億孖展，目標可預留500億元作螞蟻集團的孖展認購，最高可借9成半，雖然息率未定，但保證「同業最平」

富途：已預留約300億元孖展額度

大華繼顯：目前已預留約200億元孖展額

英皇：預留200億元孖展額度，息率未定

輝立：首輪150億元孖展額，稍後會再加推。息口方面，以B組第一格以下9成孖展申請，息率為3.48%；若以電子帳單優惠，則10成孖展，5萬元以下可免利息和免按金，手續費38元；至於現金全數認購則獲免手續費

信誠：預留150億元孖展額度，息率尚未定

凱基：預留150億孖展額，息率未定

螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO，想知詳情請按：【下一頁】

銀行
中銀香港：於指定期內認購新股的客戶，可獲豁免新股認購手續費。客戶經手機及網上銀行認購，可享特低年利率0.5厘，融資成數高達90%，最低借款額為10萬元

滙豐：將為個人客戶預留超過1,000億元資金作螞蟻集團新股認購貸款，除了可享較低孖展利率，透過滙豐投資全速易應用程式、網上及流動理財認購均可獲手續費豁免

圖解螞蟻集團業務

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螞蟻集團招股上市在即   三大業務你要知，想知詳情請按：【下一頁】

 

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記者：張以正

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