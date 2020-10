【歐洲第二波疫情】法國科學家：傳播速度快過第一波

▲ 法國科學家警告,歐洲第二波疫情的傳播速度將比第一波疫情更快。

歐洲第二波新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情嚴峻,多國陸續重新實施封城、禁足等抗疫措施。以遏止病毒傳播。法國科學家警告,隨著歐洲地區的疫情反彈,第二波疫情的傳播速度將比春季的第一波疫情更快。

流行病學家指出,隨著9月溫度下降,病毒轉播速度更高,歐洲的所有疫情防控指標都全部「反彈」。

法國政府科學顧問豐塔納特(Arnaud Fontanet)周五(23日)對電視台訪問時警告:「病毒傳播速度加快……新一波疫情大流行早在8月份已經開始。」(The virus is circulating more quickly... the resurgence of the pandemic started in August.)

在歐洲,包括英國在內的20個國家和地區在周三(21日)共錄得26,688宗單日新增個案。

捷克在首波疫情防控率先告捷,這次卻成為歐洲疫情最嚴重的國家,當局已命令大多數商店和服務業關門,遏止病毒傳播。

在比利時,即使第一波疫情的教訓,今次仍是歐洲疫情重災區。當地在周五(23日)進一步限制社交活動,包括禁止球迷參加體育比賽,限制文化場所的人數,關閉主題公園等。

德國感染率雖然低過歐洲其他國家,但確診個案也有上升趨勢,周四(22日)便錄得新增11,247宗確診個案,破第二波疫情以來的單日新增記錄。

