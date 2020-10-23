【歐洲第二波疫情】法國科學家：傳播速度快過第一波

▲ 法國科學家警告，歐洲第二波疫情的傳播速度將比第一波疫情更快。

歐洲第二波新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情嚴峻，多國陸續重新實施封城、禁足等抗疫措施。以遏止病毒傳播。法國科學家警告，隨著歐洲地區的疫情反彈，第二波疫情的傳播速度將比春季的第一波疫情更快。

流行病學家指出，隨著9月溫度下降，病毒轉播速度更高，歐洲的所有疫情防控指標都全部「反彈」。

法國政府科學顧問豐塔納特（Arnaud Fontanet）周五（23日）對電視台訪問時警告：「病毒傳播速度加快……新一波疫情大流行早在8月份已經開始。」（The virus is circulating more quickly... the resurgence of the pandemic started in August.）

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在歐洲，包括英國在內的20個國家和地區在周三（21日）共錄得26,688宗單日新增個案。

捷克在首波疫情防控率先告捷，這次卻成為歐洲疫情最嚴重的國家，當局已命令大多數商店和服務業關門，遏止病毒傳播。

在比利時，即使第一波疫情的教訓，今次仍是歐洲疫情重災區。當地在周五（23日）進一步限制社交活動，包括禁止球迷參加體育比賽，限制文化場所的人數，關閉主題公園等。

德國感染率雖然低過歐洲其他國家，但確診個案也有上升趨勢，周四（22日）便錄得新增11,247宗確診個案，破第二波疫情以來的單日新增記錄。

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責任編輯：葉芷樺

