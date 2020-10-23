【香氣襲人@iM網欄】薑精油通穴位 提升快樂荷爾蒙

新冠肺炎疫情持續，嚴重衝擊本港經濟及勞工市場，最新失業率創16年新高，增加0.3個百分點至6.4%，「失業大軍」再多1.15萬人，逼近26萬。其中，20至24歲年輕人失業率升破兩成，人數較年中（3至5月）增逾五成，市場估計年底失業率會更高。

新近又有國泰航空公布大規模裁員8,500名員工，佔集團總員工數目24%，香港區佔5,300名員工，另國泰港龍更停止營運。有學者分析指，國泰裁員將扯高失業率0.1個百分點，並相信是本地市場「裁員第一炮」，料航空相關的支援職系或陸續裁員，若明年上半年航空業復甦仍未如理想，國泰或有第二波裁員。

疫情令高學歷者失去工作，若沒有積蓄更叫苦連天，情緒備受困擾，初時可能會出現失眠徵狀，一旦待家的日子久了，可能會做成焦慮、抑鬱，所以要避免引發情緒問題，尋找讓人快樂的泉源是最重要。

剛失業時，情緒一時未能平復，即使未至於晚上不能入眠，仍會眼光光無法入睡，此時要靠吸聞香氣提升快樂荷爾蒙（Happy Hormones）。在過往本欄的文章中，經常提示可於電香薰爐中滴2至3滴薰衣草（Lavender， Lavandula angustifolia ）精油幫助放鬆且較易入眠。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

以中醫理論來說，夜瞓以至失眠的人，有需要疏通肝、膽經，建議在臨睡前使用薑（Ginger，Zingiber officinalis ）精油，將1-2滴純薑精油滴入手心搓抣，然後按揉手上的合谷穴、內關穴。然後是頭部的印堂穴、頭頂的百會穴以及後頸的風池穴，這些穴位能令情緒得以舒緩，令壓力頓降。（穴位正確位置可於網上自行查找）。

另一個讓情緒急速穩定下來的穴位，就是位於耳上的角孫穴。憤怒時按角孫穴，可消除怒火。當然不喜歡臨睡前一身薑味，可改用薰衣草精油，做法一樣，按揉頭、手部穴位。還可以作足浴即浸腳，可放2粒波子於暖水中，藉以刺激腳底下的湧泉穴，對安神入眠很有幫助。

為甚麼要按揉穴位？除了疏通經絡外，原來亦可釋放快樂荷爾蒙，這些荷爾蒙包括血清素（Serotonin）、催產素（Oxyocin）、多巴胺（Dopamine） ，只要快樂賀爾蒙愈多，愈能化解焦慮，當然，臨睡前靜坐、聽音樂，釋放的多巴胺會更多，亦讓人暫時忘憂。更要注意的是，當人面對重大打擊時，腦內會留有創傷記憶（Trauma Memory），若不努力清除，會衍生更大的疾病以至癌症，所以開心是最重要的！

作者_柯老師（柯慧琳）簡介： 柯老師（柯慧琳），香薰治療師，喜用香氣廣結善緣，以香氣會友，更愛用香氣治愈情緒。善用氣味可以改善人們的記憶、情感，不要小覷香氣的療愈能力，細味後會讓人驚訝！

更多香氣襲人的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！