GAP擬關220間北美門市 專注發展平價品牌

美國休閒服裝品牌Gap的母公司Gap Inc. 宣布,未來3年會關閉3成在北美的Gap及香蕉共和國(Banana Republic)門市,重點發展旗下的平價服裝品牌Athleta和Old Navy。



外媒報道,Gap Inc. 周四在一場投資者會議上公布一項3年計劃,包括在2024年前關閉220間Gap及130間Banana Republic的門市,其中大部分位於商場內。集團的首席財務官Katrina O’Connell表示,預期3年的八成收益將會來自網上銷售和商場外的門市。



iPhone12新配色被譏醜 有網民稱考慮退貨 詳情請見[下一頁]



Gap Inc. 又表示,未來會著力擴張旗下運動服裝品牌Athleta。集團計劃每年開設20至30間Athleta新店,並在2023年或以前將海外的Athleta店增至300間,以抗衡另一運動悠閒品牌Lululemon的500間門市。Athleta亦會增加貨品種類,包括增加女裝和提供加大碼的服飾等。



Athleta行政總裁Mary Beth Laughton表示,目前只有53%有運動習慣的美國女士認識該品牌,認為開設新門市有助公司接觸新客戶。Laughton補充,會小心安排各項優惠的密度,避免像Gap一樣提供過多折扣。



可口可樂調整產品組合 將停產旗下200款飲料 詳情請見[下一頁]



Gap Inc. 預計,在2023年或之前,Athleta和Old Navy佔集團總營收的比例,會從5成半提高至7成,而Athleta和Old Navy的年收入分別會提高至20億和100億。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機