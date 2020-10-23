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GAP擬關220間北美門市 專注發展平價品牌

環球政經 20:25 2020/10/23

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美國休閒服裝品牌Gap的母公司Gap Inc. 宣布，未來3年會關閉3成在北美的Gap及香蕉共和國（Banana Republic）門市，重點發展旗下的平價服裝品牌Athleta和Old Navy。
 
外媒報道，Gap Inc. 周四在一場投資者會議上公布一項3年計劃，包括在2024年前關閉220間Gap及130間Banana Republic的門市，其中大部分位於商場內。集團的首席財務官Katrina O’Connell表示，預期3年的八成收益將會來自網上銷售和商場外的門市。

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Gap Inc. 又表示，未來會著力擴張旗下運動服裝品牌Athleta。集團計劃每年開設20至30間Athleta新店，並在2023年或以前將海外的Athleta店增至300間，以抗衡另一運動悠閒品牌Lululemon的500間門市。Athleta亦會增加貨品種類，包括增加女裝和提供加大碼的服飾等。
 
Athleta行政總裁Mary Beth Laughton表示，目前只有53%有運動習慣的美國女士認識該品牌，認為開設新門市有助公司接觸新客戶。Laughton補充，會小心安排各項優惠的密度，避免像Gap一樣提供過多折扣。

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Gap Inc. 預計，在2023年或之前，Athleta和Old Navy佔集團總營收的比例，會從5成半提高至7成，而Athleta和Old Navy的年收入分別會提高至20億和100億。

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