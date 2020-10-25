【愛‧回家之開心速遞系列2】「大小姐」林淑敏：大病過後學懂珍惜現在（Part 2）

很多人都是活在當下，由於太多理所當然而忽略了自己所擁有的。在【愛‧回家之開心速遞】飾演大小姐的林淑敏（Mandy）10年前曾經得過一場大病，令他醒悟原來人可以突然間失去一切，或面對死亡，以至改變了她的人生觀，「從前我無諗過原來事物是值得珍惜，時間是需要珍惜，我經覺得七老八十的事，到60歲才算。」但病癒後，她發覺原來健康其實得來不易，人要好好去珍惜。現在回想，她感嘆：「患病原來對我來講是一個祝福。」

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記者：張以正