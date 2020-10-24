Pokémon遭中國疑刪走負面字眼　6隻小精靈被迫改名

▲ 有內地消息指出，Pokémon簡中版將更改6款寵物小精靈官方譯名，引來大批內地玩家不滿。

《Pokémon Go》手遊推出至今，成功吸納不少世界各地玩家。近年《 Pokémon 》系列官方積極推動中文化，統一將系列改名為「寶可夢」。不過，最近有內地消息指出，Pokémon簡中版將更改6款寵物小精靈官方譯名，卻引來大批內地玩家不滿。

日前，Pokémon中國官方在微博發布貼文指，簡體中文版會有6個角色名字需更改。例如簡體中文版譯名為「流氓熊貓」將改為「霸道熊貓」、「死神棺」改為「迭失棺」、「死神板」改為「迭失板」、「毒電嬰」則改為「電音嬰」等。從更改的角色名稱可看出，使用「流氓」、「死」、「偷盗」等詞彙均遭當局禁止。

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近年，內地實行的遊戲審查制度愈來愈嚴格，有內地用戶批評指，官方的做法是「文字獄」，更有人留言稱：「這就是2020年的審核標準嗎」、「毒和鬼系精靈是否都該改名」等字句，嘲諷官方做法不當。不過，是次角色名字的改動，僅限中國內地簡體中文版，繁體中文地區的角色名字則不受影響。

責任編輯：李寶如