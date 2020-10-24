  • 25°C
香港時間 : 20201024日 (六) 14:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Pokémon遭中國疑刪走負面字眼　6隻小精靈被迫改名

科技 14:00 2020/10/24

分享：

有內地消息指出，Pokémon簡中版將更改6款寵物小精靈官方譯名，引來大批內地玩家不滿。

《Pokémon Go》手遊推出至今，成功吸納不少世界各地玩家。近年《 Pokémon 》系列官方積極推動中文化，統一將系列改名為「寶可夢」。不過，最近有內地消息指出，Pokémon簡中版將更改6款寵物小精靈官方譯名，卻引來大批內地玩家不滿。

日前，Pokémon中國官方在微博發布貼文指，簡體中文版會有6個角色名字需更改。例如簡體中文版譯名為「流氓熊貓」將改為「霸道熊貓」、「死神棺」改為「迭失棺」、「死神板」改為「迭失板」、「毒電嬰」則改為「電音嬰」等。從更改的角色名稱可看出，使用「流氓」、「死」、「偷盗」等詞彙均遭當局禁止。

＜＜【Pokemon新遊戲】《Smile》刷牙捉精靈　《Cafe Mix》經營咖啡店

＜＜任天堂《Super Mario 3D All-Stars》超越動森　成亞馬遜最暢銷遊戲

近年，內地實行的遊戲審查制度愈來愈嚴格，有內地用戶批評指，官方的做法是「文字獄」，更有人留言稱：「這就是2020年的審核標準嗎」、「毒和鬼系精靈是否都該改名」等字句，嘲諷官方做法不當。不過，是次角色名字的改動，僅限中國內地簡體中文版，繁體中文地區的角色名字則不受影響。

責任編輯：李寶如

相關文章

《Pokémon GO》8月停止支援至少14款手機
2020/06/15
《Pokémon GO》8月停止支援至少14款手機
【在家工作】任天堂推56款免費虛擬背景　供用家在Zoom使用
2020/05/16
【在家工作】任天堂推56款免費虛擬背景　供用家在Zoom使用
任天堂Switch Lite珊瑚紅色登場　下月7日預購
2020/02/19
任天堂Switch Lite珊瑚紅色登場　下月7日預購
《Pokémon HOME》雲端服務正式上架　設免費試用期、點擊看收費詳情！
2020/02/12
《Pokémon HOME》雲端服務正式上架　設免費試用期、點擊看收費詳情！
文娛藝術 電玩手遊 Pokemon 編輯 中國 微博 遊戲

下一篇文章

【夫妻相迷思】美國工程博士生人臉辨析試驗　打破「夫妻相」背後迷思
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPhone 12】iPhone 12 Pro 炒價一度高見10300元　即賣賺千多元　先達勇哥：疫情影響市面缺貨
【iPhone 12】iPhone 12 Pro 炒價一度高見10300元　即賣賺千多元　先達勇哥：疫情影響市面缺貨
iPhone 12開賣│一文看清iPhone 12新機　5G月費上台服務優惠（不斷更新）
iPhone 12開賣│一文看清iPhone 12新機　5G月費上台服務優惠（不斷更新）
iPhone 12 │ 法國iPhone 12系列竟配EarPods耳機 蘋果受制法國法規
iPhone 12 │ 法國iPhone 12系列竟配EarPods耳機 蘋果受制法國法規
【華為發布會】華為Mate 40旗艦手機系列終極亮相　最低售899歐元
【華為發布會】華為Mate 40旗艦手機系列終極亮相　最低售899歐元
DxOMark手機屏幕評分測試　Galaxy Note20 Ultra 5G 排首位
DxOMark手機屏幕評分測試　Galaxy Note20 Ultra 5G 排首位
【口罩版空氣清新機】LG穿戴式口罩空氣清新機登場　售價1,180元（有片）
【口罩版空氣清新機】LG穿戴式口罩空氣清新機登場　售價1,180元（有片）