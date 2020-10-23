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參與美日研討會 日本再表示期望加入「五眼聯盟」

環球政經 19:45 2020/10/23

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日本行政改革大臣河野太郎以視像參與一個美日研討會時再次表示，日本期望加入國際情報聯盟「五眼聯盟」。

【日本疫情】 連續4天單日增逾百宗 日本東京都增186名確診人士下一頁

日本與美國智庫戰略與國際問題研究中心合辦「美日新政府與中美對立時代」研討會。出席的河野太郎以影片發言指，新冠疫情加劇分裂世界的民主和獨裁主義，批評中國軍事擴張，在過去30年軍事支出增加44倍，企圖片面以力量改變現狀，促請國際團結，思考如何應對有關問題。

日本去年拒逾萬名外國人入境　中、泰均居三甲下一頁

他又在席間指控北韓多次試射導彈，聯合國安理會決議。他又再一次希望日本可以加入國際情報聯盟，與美國、英國、澳洲、加拿大和新西蘭合組「六眼聯盟」。

 

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撰文 : 林展鋒

日本 軍事 河野太郎 美國

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