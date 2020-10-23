參與美日研討會 日本再表示期望加入「五眼聯盟」

日本行政改革大臣河野太郎以視像參與一個美日研討會時再次表示，日本期望加入國際情報聯盟「五眼聯盟」。

【日本疫情】 連續4天單日增逾百宗 日本東京都增186名確診人士【下一頁】

日本與美國智庫戰略與國際問題研究中心合辦「美日新政府與中美對立時代」研討會。出席的河野太郎以影片發言指，新冠疫情加劇分裂世界的民主和獨裁主義，批評中國軍事擴張，在過去30年軍事支出增加44倍，企圖片面以力量改變現狀，促請國際團結，思考如何應對有關問題。

日本去年拒逾萬名外國人入境 中、泰均居三甲【下一頁】

他又在席間指控北韓多次試射導彈，聯合國安理會決議。他又再一次希望日本可以加入國際情報聯盟，與美國、英國、澳洲、加拿大和新西蘭合組「六眼聯盟」。

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機