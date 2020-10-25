  • 25°C
香港時間 : 20201025日 (日) 12:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國疫情】KFC逆市招聘5400人 封城外賣需求激增

環球社會熱點 11:16 2020/10/25

分享：

連鎖快餐店肯德基（KFC）卻在英國和愛爾蘭共965間分店，逆市招聘5400人，以應付新一波封城措施下飆升的外賣需求。

英國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情重挫經濟，不少大企業都裁員，連鎖快餐店肯德基（KFC）卻在英國和愛爾蘭共965間分店，逆市招聘5400人，以應付新一波封城措施下飆升的外賣需求。今次招聘計劃獲政府資助，目標對象為16至24歲人士。

受疫情影響，外賣、送貨等需求飆升。自疫情在3月爆發起，KFC已增聘4300人，今次又宣布額外增聘5400人，希望在年底之前達到今年增聘1萬人的目標。

【英國疫情】多個城市封鎖升級 全國700萬人受影響【下一頁】

KFC表示，今次的招聘計劃的目標對象為16至24歲人士，所有新聘請的員工，都會是長工，可以全職或兼職，每周最少工作25小時；計劃由英國政府9月撥款20億英鎊（約203億港元）設立的「啟動計劃」（Kickstart Scheme）資助。

「啟動計劃」旨在讓年輕人重返勞動市場，會為受僱僱員支付全國最低工資，將持續到明年年底。報道指，英國教育程度較低的年輕人面對就業問題嚴峻。在7月，有約538,000名年輕人申請統一福利救濟金（Universal Credit），較3月時增加一倍以上。

另一間餐廳Domino's Pizza亦表示，在封鎖期間，上半年的營業額增5％，目前也正額外招聘5,000名員工。反觀Pizza Express和Pizza Hut Restaurants等，在疫情間要裁員自保，人數達1500多人。

【英國疫情】檢測追蹤工作混亂 日薪2萬急聘主管救亡【下一頁】

責任編輯：葉芷樺
 

相關文章

【LGBT】教宗方濟各為同性結合開綠燈 「他們都是神的兒女」
2020/10/22
【LGBT】教宗方濟各為同性結合開綠燈 「他們都是神的兒女」
【新冠檢測】英國希斯路機場即場新冠檢測 香港也認可
2020/10/22
【新冠檢測】英國希斯路機場即場新冠檢測 香港也認可
【新冠疫苗】毋須過度憂慮疫苗致死？世衛稱不應只看風險
2020/10/23
【新冠疫苗】毋須過度憂慮疫苗致死？世衛稱不應只看風險
南韓泡菜現短缺危機 極端天氣使白菜貴6成
2020/10/24
南韓泡菜現短缺危機 極端天氣使白菜貴6成
【新冠肺炎】研究：50-60歲女性患者病徵不退 機會比同齡男性高一倍
2020/10/22
【新冠肺炎】研究：50-60歲女性患者病徵不退 機會比同齡男性高一倍
經濟 就業 裁員 疫情 外賣 英國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 快餐店

上一篇文章

【美國大選】賀錦麗捲拜登中國投資醜聞 被列「主要聯絡人」

下一篇文章

【新冠疫苗】巴西進口600萬劑中國新冠疫苗 博索納羅早前揚言不買
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】5000萬人提早投票 民調指3成人選舉日才投
【美國大選】5000萬人提早投票 民調指3成人選舉日才投
新型冠狀肺炎全球疫情（10月25日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月25日 時間11:00）
南韓接種流感疫苗後增至36人死 當局正研究是否需要煞停
南韓接種流感疫苗後增至36人死 當局正研究是否需要煞停
【美國大選】特朗普稱對黑人貢獻僅次林肯 拜登：林肯才最種族主義
【美國大選】特朗普稱對黑人貢獻僅次林肯 拜登：林肯才最種族主義
【美國大選】總統辯論結束 特朗普：拜登奧巴馬辦事不力 我才競選總統
【美國大選】總統辯論結束 特朗普：拜登奧巴馬辦事不力 我才競選總統
【BNO移民】英國政府停批NI碼 累大批人搵唔到工開唔到戶
【BNO移民】英國政府停批NI碼 累大批人搵唔到工開唔到戶