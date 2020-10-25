【英國疫情】KFC逆市招聘5400人 封城外賣需求激增

▲ 連鎖快餐店肯德基（KFC）卻在英國和愛爾蘭共965間分店，逆市招聘5400人，以應付新一波封城措施下飆升的外賣需求。

英國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情重挫經濟，不少大企業都裁員，連鎖快餐店肯德基（KFC）卻在英國和愛爾蘭共965間分店，逆市招聘5400人，以應付新一波封城措施下飆升的外賣需求。今次招聘計劃獲政府資助，目標對象為16至24歲人士。

受疫情影響，外賣、送貨等需求飆升。自疫情在3月爆發起，KFC已增聘4300人，今次又宣布額外增聘5400人，希望在年底之前達到今年增聘1萬人的目標。

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KFC表示，今次的招聘計劃的目標對象為16至24歲人士，所有新聘請的員工，都會是長工，可以全職或兼職，每周最少工作25小時；計劃由英國政府9月撥款20億英鎊（約203億港元）設立的「啟動計劃」（Kickstart Scheme）資助。

「啟動計劃」旨在讓年輕人重返勞動市場，會為受僱僱員支付全國最低工資，將持續到明年年底。報道指，英國教育程度較低的年輕人面對就業問題嚴峻。在7月，有約538,000名年輕人申請統一福利救濟金（Universal Credit），較3月時增加一倍以上。

另一間餐廳Domino's Pizza亦表示，在封鎖期間，上半年的營業額增5％，目前也正額外招聘5,000名員工。反觀Pizza Express和Pizza Hut Restaurants等，在疫情間要裁員自保，人數達1500多人。

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責任編輯：葉芷樺

