新世紀福音戰士動畫場面重現　Photoshop Camera推期間限定AR濾鏡

▲ Adobe日前在Photoshop Camera應用程式中，加入期間限定的新世紀福音戰士濾鏡，供用戶免費下載使用。

為慶祝即將於2021年1月上映的《新•福音戰士劇場版》電影，Adobe日前就在Photoshop Camera應用程式中，加入期間限定的新世紀福音戰士濾鏡，供用戶免費下載使用。

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據悉，Photoshop Camera於近日推出期間限定的「新世紀福音戰士鏡頭」，可讓周遭環境轉化為福音戰士的世界，並透過AI技術出現使徒、EVA等角色。這次活動將分為兩個階段，第一階段「新世紀福音戰士01」以拍攝風景加工為主，可在2020年10月21日，至2021年4月21日開放使用。

只要打開Photoshop Camera應用程式內的鏡頭頁面即可下載濾鏡，用戶可在初號機、第6使徒及夜景專用的Mark.06，三個濾鏡中切換，並對著天空取景，能夠拍出使徒來襲的有趣照片。同時，用戶也可以將濾鏡中的主角放大縮小或是移動位置。而第二階段的「新世紀福音戰士 02」則以拍攝人像相片為主，預計將在2020年11月初推出。

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責任編輯：施雯雯