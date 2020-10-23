【華為風波】華為傳囤200萬顆5G基站晶片 供貨予內地電訊商至明年

美國針對華為的制裁上月中生效，外媒報道華為趁措施生效前，花數月時間囤積過百萬顆關鍵的晶片，以確保可以向內地電訊商供貨至2021年。

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《彭博》引述知情人士指，晶片代工龍頭台積電（美：TSMC）應華為要求，自2019年底開始趕工生產華為5G基站的關鍵零件，即華為旗下海思半導體（HiSilicon）設計的7納米通訊晶片「天罡」，並趕在制裁生效前交付超過200萬顆晶片予華為。

報道指，現時華為可繼續向三個正積極搭建全國性5G網絡的電訊商中移動(00941) 、中國聯通(00762)、中國電信(00728）供貨。知情人士指，華為向有關電訊商表示，其零件庫存完全足以供應明年以至日後的5G基站建設。

惟報道同時指出，即使華為有足夠的晶片存貨，但由於二線零件短缺，或需採用次一等的本地替代品，變相需要犧牲性能，例如耗電率。據報華為向電訊商承諾，會就部分額外的電費提供補償。

另外外電亦報道，華為公布今年首三季業績，受疫情拖累，季度營收增長放緩。單計第三季，華為收入為2,173億人民幣，按年增長3.7%，惟對比上一季的22%，增長明顯放緩。綜合華為今年首9個月的營收為6,713億元人民幣，按年升9.9%。

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