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【新股IPO】融創服務通過上市聆訊　持有31.07股融創可分派1股融創服務

即市財經 19:33 2020/10/26

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外電引述消息人士指，融創服務計劃下周開始評估投資者對香港IPO需求。

由融創中國 （01918） 分拆獨立上市的融創服務已通過港交所上市聆訊。融創中國發公告指，宣布將1.5億股融創服務股份作為特別股息分派給合資格股東，佔緊隨上市後已發行融創服務股份總數的5%。合資格股東於記錄日期每持有約31.07股股份可獲分派1股融創服務股份。

公告指，記錄日期為11月5日，融創服務股份將以每手1,000股為交易單位進行買賣。合資格股東應注意，根據分派獲得的融創服務股份可能並非完整的一手。

早前外電引述消息人士指，融創服務計劃下周開始評估投資者對香港IPO需求，公司擬集資最多10億美元（約77.5億港元）。據指，融創服務於周四（22日）尋求港交所通過上市聆訊。

消息人士指，融創服務分拆的規模及時間表仍存在變數，而分拆上市後融創最少保留公司50%股權。滙豐 （00005） 及摩根士丹利為聯席保薦人。

相關文章：【新股IPO】先聲藥業暗盤插水約17%　一手蝕逾2000元　36萬人認購照急跌

【新股IPO】融創中國建議分拆融創服務於主板上市　集資約78億

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編輯：袁諾曦

香港股票 融創中國（01918） 分拆 集資 IPO

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