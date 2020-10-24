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【iBond 2020】政府iBond大平賣 抽中即沽可賺多少？

股樓投資 10:33 2020/10/24

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第7批通通脹掛鈎債券（iBond）在10月23日起可以認購，每手認購額為10,000元，3年期的的iBond每6個月派一次息，分為浮息及定息兩部份，以較高者為準，浮息部份是根據過去6個月綜合消費物價指數按年變動率的平均值來計算。

點解買iBond「瞓係度都贏」？

債券一般具有保本功能，但在加息時，由於要確保息差維持在一定水平，因此債價便會下跌，以令收益率上升至合理水平，這也是「利率風險」；而由於通脹是加息的主要原因，故在高通脹的情況下，債息也會上升，而債價便會下跌。通脹掛鈎債券的出現便解決了這個問題，因為該債劵的派息會與通脹掛鈎，投資者便不用擔心債券息差會因利率變動而有所改變。

但與此同時，在通縮的環境下，減息機會增加，此時買入通脹掛鈎債券也不太著數。綜觀全球政府債券，只有港府推出的iBond在確保投資者在通賬及通縮環境下的回報，基本上已除去投資債券的最大風險—利率風險。考慮到港府出現債務違約的風險極低，投資iBond可說是零風險。

一文看清iBond認購方法【下一頁

iBond值幾多錢?

過去數月的綜合消費物價指數皆為負值，在經濟環境未有轉機下，通縮環境或會延續一段時間。假設iBond未來以2厘定息作為債券派息，到底價值多少錢？

由於港元與美元掛鈎，兩地國債息差近乎零，以現時港府3年期債券到期收益率（Yield to maturity）為0.196厘計算，在現金流折現法計算下，iBond的合理價值為105.39元，考慮到是次iBond有保證利率，理應會有溢價，實際價值或高於105.39元，即每手至少可賺539元。

 

撰文 : 林展鋒

債券 減息 加息 指數 通脹 綜合消費物價指數 通縮 港元 美元 派息

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