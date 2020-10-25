【你財策劃師】35歲男醫護月入6萬元　婚前置業應如何計劃？（下）

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預先安排足夠保險保障

第二項是檢討現時保險保障。Mark每月有1萬元為父母生活費，父母年過60，相信仍然有20多年以上需要他照顧。經了解後這開支不能減少，惟萬一他有任何意外或疾病而早逝，父母便會失去財政支援，所以他最基本要有一份人壽保障，應付潛在父母未來的20多年生活費。

以每月1萬元計算，未計通脹，25年便需要有300萬元保障，而目前Mark只有20萬元人壽保障，所以需要盡快購買。另外，他將來會置業、結婚及組織自己家庭，相信支出一定會「一闊三大」，所以現時要考慮額外增加的人壽保障，可以考慮定期壽險，最低保費下享最大保障。到將來組織自己家庭後，責任增加，到時需要再購買更大的人壽保障。

【你財策劃師】35歲男醫護月入6萬元 婚前置業應如何計劃？（上）【上一頁】

第三項便是檢討現時醫療保障計劃。Mark的保險是在大學畢業後購買，是10多年前的保障計劃，而總保費來看，每月600元已包括20萬元人壽保障，30萬元危疾保障及住院計劃，當時的安排不能達到今天要求的保障。他建議Mark應該增加危疾保障到100萬港元，可以考慮較長供款期的計劃，減少每月負擔。

住院保險方面，Mark可以考慮全面保障的高端醫療計劃。Mark也問到是否要為父母購買醫療保險，Alvin指，坦白來說，就算想買都未必一定有保險公司接受，始終他們年紀大及或已存在疾病。若保險公司肯接受投保，亦有機會加大保費或減少保障，所以反而應該要為父母未來潛在的醫療支出而預留較多儲備。

理財應善用強積金投資

第四項是資產配置的安排。Alvin表示，Mark應該先處理第一至三項的理財目標，才開始第四項，原因是一至三項是用作控制及管理支出，如果支出管理不善，多好的投資計劃都沒有足夠資金安排。

針對第四項的內容，Alvin認為Mark有兩類資產應要優先檢討。首先是強積金的配置，雖然他最快要25年後才能提取，但亦要定期檢討，而且他的強積金已累積了56萬元，是他第二高價值的資產，而每月供款相對只是小數目，所以是時候以一筆過投資來看待強積金。

另外，他最大價值的資產是100萬元的香港股票，Alvin沒有和他詳細分析其股票組合，但他亦明白要注意資金周轉的風險。由於這筆資金隨時是他用來買樓的首期，價值變化直接影響置業預算，必需要把握時間來理財。

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