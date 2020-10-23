【實習計劃】數碼港「數碼科技實習計劃」　參加人數按年增近三倍

▲ 2020年度數碼港的創科職業實習計劃以及「數碼港X AWS Educate雲端運算基礎課程計劃」圓滿結束。(數碼港提供圖片)

數碼港今年的「數碼科技實習計劃」及與Amazon Web Services (AWS)合辦的「數碼港X AWS Educate雲端運算基礎課程計劃」圓滿結束。數碼港今日公布，其中實習計劃參加人數達120人，比去年多出近三倍，而與AWS合辦的雲端運算基礎課程計劃亦獲得近500名學生登記參與，比去年上升25%。

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數碼港行政總裁任景信表示，今年實習計劃及與AWS合辦的雲端運算課程反應熱烈，數碼港會繼續透過數碼港學院，協助香港培育新一代的創科人才，推動本港的創科發展。

推「Block AdVenture」計劃 免費助初創完成概念驗證

此外，數碼港夥拍區塊鏈平台服務供應商R3及企業FORMS HK，推出「Block AdVenture」計劃，推動區塊鏈科技應用。計劃歡迎任何有意利用區塊鏈科技的本地公司及初創參與。報名企業需提交初步商業方案，大會將按照方案的「影響力」、「創新程度」及「技術元素」，選取出十間參與企業。R3及FORMS HK的代表將會傳授區塊鏈技術應用知識，並提供一對一指導，協助初創在三個月內完成概念驗證。計劃費用全免，截止日期為11月16日。

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責任編輯: 蘇穎琪