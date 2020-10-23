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【入貨時機?】PayPal宣布將推加密貨幣服務 比特幣升至近3年新高

環球政經 20:10 2020/10/23

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受周四(22日)PayPal’s宣布將推加密貨幣服務，刺激比特幣翌日升至13,003美元，是自2018年1月以來最高位。但值不值得入貨見人見智。CNBC 請來多位專家，有基金經理認為在各國量化寬鬆下，加密貨幣成為最佳對沖通脹。

另一投資公司Joule Financial的首席投資員Quint Tatro指，在中美洲不少人擔心當地貨幣，以及各國央行實行量化寬鬆，他鼓勵有這些擔憂的人買入比特幣抗衡，他自己坦言也買入了，「有很多人擔心整個貨幣體系，他們開始通過增加一小部分資金來買比特幣來對沖，我認為這就是新需求的來源。」

但亦有人持相反意見，例如投資公司Chantico Global 創辦人及 Lido總巿場策略顧問Gina Sanchez認為比特幣似商品, 是供求問題。提醒比特幣價值極為波動，若打算投資要極之謹慎，並直言現時不是買入好時機。比特幣最高是2017年報19,783美元，去年跌至最低約3200美元。

 

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責任編輯:鄭靜珊

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