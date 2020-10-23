【英倫的天空@iM網欄】用BNO 移民，有特殊需要孩子可同行

很多家長來電，家有特殊需要的孩子，或長期病患兒童，在移英驗身時會否被拒於門外？

我未聽過有此原因而在移民英國手續上被排擠。反而，英國政府會特別因應孩童需要給予相應支援。

「大衛叔叔，我個仔有讀寫障礙，但香港學校對SEN（Special Educational Needs）學生既支援好唔夠，我驚啊仔handle唔到學業，搞到好大壓力。所以，我考慮送個仔去英國留學,轉個新環境。」

的確，香港的風氣和考試制度已經讓許多一般學生喘不過氣來，更何況SEN 學生呢？ 如果SEN學生們得不到足夠的支援，相信他們必定會對學習失去信心，家長亦會感到擔憂。

SEN學生，即有特殊教育需要的學生，特殊需要包括讀寫困難、專注力不足、過度活躍症（ADHD）、自閉症、言語障礙、聽障等等。

對於SEN 學生，英國有一系列的支援機制，英國政府亦大力提倡共融校園的宗旨，旨在包容每一位學生，篤信多能，除了會關注他們的學習成績，更多的是關注他們的全人發展。

簡單提一下SEN學生到英國升學的流程，如果入讀私校，可以選擇有SEN 支援部門的學校。若選擇入讀公立學校，學生需要透過當地的Council，轉介去進行各項評估，並安排與心理及教育專家見面，然後把學生分配到適合的學校，包括主流學校或特別學校，若是選擇特殊學校，學生也會分流去合適的類別，例如肢體障礙、行為情緒、智力障礙及自閉症等。

先説主流學校，SEN學生會與一般學生一同上課，一同備戰公開試。不過，SEN學生會比一般學生得到更多的支援，例如社工定期的評估跟進，輔助工具（發聲iPad、圖像時間表）確保他們能好好融入學校。有些學校會特別設立小班教學，讓專業負責學習障礙的老師會按學生的程度，進行教學，也會安排小組輔導和一對一的授課。學生在準備會考（GCSE）和高考（A-LEVEL）時，也會有額外的支援課程協助他們追上進度。 學校也會為學生申請公開考試額外時間，他們亦可以選擇在電腦上作答，讓特殊學生和一般學生在同一起跑綫上考試。

再說特殊學校，雖然它的證書認受性可能比主流學校低，但是它所提供的度身定制學習計劃，對於一些無法融入主流學校的學生來説是更加合適的。特殊學校的老師全是接受過專業的訓練，例如手語或圖視溝通，老師能更準確地了解同學及協助他們。跟主流學校一樣，特殊學校會為SEN學生定期約見言語治療師及職業治療師，爲他們提供輔助。

個別Council 若資源充足，甚至安排影子老師陪同SEN學生在主流學校學習，協助及指導生活上需要。

帶同特別需要的孩子遠赴他鄉生活，家長難免會擔心子女遇到困難時無人幫助，遭受委屈時無人訴説。不過，由於英國融合教育已經實行多年，英國人一般對SEN 人仕有更大了解和包容，換個角度想，讓孩子告別香港的填鴨式及功利為本的教育，轉換新的學習環境，加上更自在的空間，培養獨立自主，是不是就變得值得了？

作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介： 為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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