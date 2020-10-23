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【新冠肺炎】袁國勇：冬季將面對苦戰 籲市民記錄出入行程 提高追蹤效率

環球政經 19:49 2020/10/23

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新冠肺炎疫情在香港已持續大半年的時間，港大生物學系講座教授袁國勇在香港內科醫學院刊物《SPYNAPSE》撰文表示，在過去大半年時間，香港雖獲得抗疫首場的勝利，但預料即將來臨的冬季仍是一場苦戰。

他在文章指出，本港在疫情爆發以來，採取多項措施包括圍堵政策及社交距離，並鼓勵市民戴口罩，同時亦採用深喉唾液來取代拭子樣本檢測以及追蹤緊密接觸者、14日隔離措施。他估計，本港擁有抗體人口比例少於0.2%，內地湖北及武漢約2%至6%，倫敦為17%，紐約為20% ，意大利的貝加莫高達57%，這正正代表內地及香港取得抗疫首階段勝利。

【放寬限聚令】消息指本地團放寛至上限30人　最快周五實施：【下一頁

【你打咗未？】入冬遇流感、新冠病毒夾擊 全球流感針需求急增恐缺貨？：【下一頁

然而，袁國勇預計冬季疫情仍不容易對付，由於現時安排檢測輕微病徵者仍存在困難，令社區的隱形傳播難以被發現；加上本港和外國均出現第二次感染，顯示曾染疫人士仍未能鬆懈。

他又呼籲市民應記錄自己的出入行程，如用電話拍攝乘坐的公共交通工具車牌號碼 、光顧的食肆和商店，以便日後提高追蹤確診人士的效率。

 

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責任編輯：潘曉豐

新冠肺炎疫情 香港 疫情 袁國勇

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