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鼓勵民眾行使投票權 《時代》雜誌首次更改封面名稱

環球政經 19:07 2020/10/23

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新一期《時代》雜誌鼓勵民眾行使總統大選投票權，更改封面名稱，由原本的《TIME》轉為《VOTE》，為1923年創刊以來首次。

「電郵門」醜聞繼續發酵 勢阻拜登大選選情下一頁

這次總統大選被譽為美國近代最重要的選戰之一，《時代》雜誌首度將封面名稱改為《VOTE》，在距離大選不足兩星期的時間，鼓勵民眾投票。除了雜誌名稱，封面構圖亦一改過往風格，並未有擺上共和黨候選人，尋求連任的特朗普及民主黨候選人拜登的照片，而是一個紅髮女性，戴上印有投票箱及「VOTE!」字樣的面罩。

【總統辯論】特朗普指責拜登收取中國利益　拜登辯稱「沒收外國一分錢」下一頁

封面又以美國國旗的紅、白、藍色為用色基調。封面設計師費瑞（Shepard Fairey）解釋，封面人物知道在疫情期間，民主遭遇更多挑戰，決定用選票發聲。

雜誌總編輯費森塔爾（Edward Felsenthal）則指，今次美國總統選舉結果，將牽動世界走向，在全球面對百年一遇的疫情下，認為是世界的一個「大重置」，選民應把握機會，思考如何不再走回頭路。他又指美國因為今次疫情有逾22萬人喪命，經濟陷入困境，這場大選正是讓美國民眾決定應否按下將世界「重置」的按鈕。

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撰文 : 林展鋒

特朗普 總統大選 選舉 拜登 美國 美國共和黨 美國民主黨

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