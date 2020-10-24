【螞蟻上市】螞蟻A股IPO一票難求　近千億熱錢湧港爭購H股？

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團將於周二（27日）招股。隨着這隻巨無霸新股出場時間愈近，資金流入本港情況愈見洶湧。本周5個交易日中，有3日金管局接錢皆逾百億元。這相信與螞蟻AH股發行情況有關。

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阿里巴巴此前發通告公布，螞蟻集團將分別發行16.707億股A股及H股。雖然兩地發行股數相同，但阿里巴巴會在螞蟻集團A股發行認購7.3億股A股，相當於超額配售權前A股集資部分的44%。內地傳媒此前報道，5家螞蟻集團A股IPO戰略配售基金共獲1000萬內地投資者認購，內地投資者對螞蟻IPO又多渴求可見一斑。阿里大規模認購螞蟻A股股份後，對內地投資者來說，螞蟻股份可能更難求，來港認購螞蟻H股的誘因相對增加。

螞蟻集團A股IPO零售基金全數售罄 逾千萬股民瘋搶【下一頁】

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截至周五（23日）傍晚時段，金管局在過去5日累計向市場沽出近850億港元，當中在周一、周四、周五收市分別注203.8億元、120億元、及246.5億元，規模皆逾百億。單在10月份，金管局已向市場注入約1490億港元，香港銀行體系結餘從年初的大約540億港元暴升至逾4000億港元，創2016年新高。今年以來，金管局沽出港元數量，比2009年全球金融危機以來的任何一年都要多。

然而，螞蟻招股後，這些游資會否繼續泊港，又是一個值得關注的議題！

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編輯：吳敏芳