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【大閘蟹】 蟹麵專門店「上三兩」進駐K11 MUSEA　大閘蟹菜式掀打卡熱潮

商業 16:00 2020/10/25

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雖然本地疫情仍然反覆，但有不少品牌卻嘗試疫市開店。蟹麵專門店「上三兩（SEXY CRAB）」亦是當中之一，將會於11月進駐K11 MUSEA；更以時令大閘蟹打頭陣。

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「上三兩」 將於11月中旬開幕試業，更以大閘蟹及其膏肥黃滿的蟹黃設計一系列美饌迎來開業。招牌蟹麵各有特色，且將根據不同的螃蟹季節及其特質而設計。

用上足12隻大閘蟹的蟹粉　配新鮮即製手工麵 

當中的招牌蟹麵選擇有「特濃蟹粉松葉蟹肉拌拉麵」，用上足12隻大閘蟹的蟹粉，而廚藝團隊於上桌時更會將麵條及配料，包括「雞湯配蟹肉」丶「蟹腳肉」丶「蟹公膏」丶「蟹母膏」丶「蟹油」分開呈上。賓客可自行加入配料，並按個人喜好大閘蟹醬油及蟹醋，拌勻成獨一無二的蟹黃麵。

「特濃蟹粉松葉蟹肉拌拉麵」用上足12隻大閘蟹的蟹粉。

湯麵選擇方面，則有「上三兩蟹黄魚濃湯掛麵」；湯底由10多款不同種類的季節性鮮魚熬製逾十小時而成，並加入以鮮蝦頭秘製而成的醬汁，提升湯底鮮味；再配上香口黃魚件。「上三兩」更以有散寒解表功效的紫蘇葉天婦羅配蟹粉醬為配菜。

打卡菜式：蟹黃醬＋原隻花膠

「原隻花膠釀蟹粉拌寛麵」每日限量5份

「上三兩」另有每日限量5份的「原隻花膠釀蟹粉拌寛麵」，以蟹黃醬釀入原隻花膠，並以魚子醬作點綴。廚藝團隊更會即席於食客面前將花膠切開，讓內裏蟹黃有如火山熔岩般流動，將掀起打卡熱潮。

「上三兩」將於11月進駐K11 MUSEA。

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責任編輯：葉泳珊

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