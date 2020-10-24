台灣過江龍「洪瑞珍」於8月登陸香港後，今日再宣佈第二間分店將於11月開幕。在洪瑞珍攻港之前，正正有「冒牌貨」在港爆出食物中毒風波，但似乎無損洪瑞珍在港經營。

【洪瑞珍擴充】洪瑞珍三文治成功闖海外 「俘虜」顧客有咩招數？

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屯門店大受歡迎

雖然香港的售價遠高於台灣，但洪瑞珍屯門店開幕初期，店外經常出現長長人流；甚至有需要有商場及店鋪職員維持秩序。翻查網上資料，「洪瑞珍三明治」源自台灣，擁有多年歷史，於1947年由洪宜杉創立，現時已由二代傳人接管 。作為遊客必買手信，洪瑞珍三文治特別之處在於以沙律醬代替牛油，共有7款口味。

▲ 屯門店外經常大排長龍。（洪瑞珍Facebook圖片）

轉型成功再攻韓國 日賣15萬件

除了香港之外，「洪瑞珍三明治」在韓國經營亦十分理想。據台灣媒體《食力》報道，2018年，洪瑞珍在韓國弘大商圈開設了第一家海外分店，不僅至今已展店320間、建設4間中央工廠，一天賣出近15萬件三文治。

雖然品牌推有悠長歷史，但洪瑞珍攻韓後，產品不變，但店舖卻以新潮風格亮相。洪瑞珍在韓國轉型後，成功吸引絡繹不絕的年輕上班一族。參考在韓國的經驗，台灣亦積極開設新型概念店，加入茶飲選擇，更與誠品書店合作，希望吸引年輕消費者。

▲ 參考在韓國的經驗，台灣亦積極開設新型概念店。（洪瑞珍Facebook圖片）

▲ 品牌加入茶飲選擇，望打入年輕消費市場。（洪瑞珍Facebook圖片）

冷鏈物流保食物安全

洪瑞珍亦特別在食品安全下功夫，據台灣媒體報道，2019年開始，品牌便開始建立中央工廠，並自建冷鏈物流系統。目前開設的新店也都導入低溫冷藏櫃，不再常溫銷售，確保食品安全。

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責任編輯：葉泳珊