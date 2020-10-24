科技一周回顧 | Mate 40旗艦手機終極亮相　iPhone 12系列開箱實測

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 【華為發布會】華為Mate 40旗艦手機系列終極亮相 最低售899歐元

華為Mate40旗艦手機系列終於登場。官方於今（22日）晚上8時舉行全球綫上發佈會，一共發表Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro＋以及Mate 40 RS四款機型，以及多款新品。華為消費者業務CEO余承東表示，Mate 40 Pro及Mate 40 Pro+ 均搭載5納米麒麟9000處理器，配置24 核 Mali-G78 GPU，全系列手機更首度搭載EMUI 11系統，支援多屏協同功能，以及創新華為終端雲服務。

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2/【iPhone 12 Pro 實測】iPhone 12系列鏡頭進化 實試三眼仔加LiDAR夜攝、Dolby Vision功能（有片）

蘋果（Apple）全新5G智能手機iPhone 12系列日前已正式登場，iPhone 12及iPhone 12 Pro將在明（23日）日率先發貨。除了支援5G網絡外，是次iPhone 12系列最吸引的，莫過於其夜間拍攝效果。

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3/ 【加密貨幣】PayPal 明年起接受加密貨幣支付

美國第三方支付平台PayPal、蘋果Apple Pay以及其他在線支付平台，一直都嘗試推動消費者轉向移動支付。PayPal日前宣佈，從明年初開始，將允許用戶在平台上購買、銷售及持有比特幣（bitcoin）及其他加密貨幣。PayPal用戶最早可於2021年初，於2,600個批發商利用加密貨幣購物。

4/NASA夥Nokia 於月球建置4G LTE網路系統

當地球在談論5G網絡的同時，月球也正準備踏入4G LTE網絡時代。為實現2028年月球基地計畫，Nokia宣布，即將美國國家航空暨太空總署（NASA）合作，開發月球用的4G LTE網絡，往後月球也可透過4G網絡傳輸資料，改善太空人通訊環境。

責任編輯：李寶如