「電郵門」醜聞繼續發酵 勢阻拜登大選選情

美國總統大選逼近，民主黨候選人拜登（Joe Biden）「電郵門」醜聞繼續發酵。拜登前生意夥伴博布林斯基（Tony Bobulinski）證實，有關拜登家族在中國的商業網絡及活動的電郵千真萬確。

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《紐約郵報》上周披露拜登與兒子亨特（Hunter Biden）於2017年的電子郵件，內容關於拜登一家在已倒閉的中共能源企業集團的合資，以及擬議支付方案和股權等消息。有民主黨人早前辯解稱，有關郵件為俄羅斯的虛假宣傳。

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博布林斯基表示，自己是《紐約郵報》上週公布的電子郵件的收件人之一，見到坊間質疑電子郵件是否屬實，以及有人宣稱是外國干預的行為，故此發表聲明確認這批電郵確實存在。

他指亨特經常在電郵中詢問拜登的許可及建議，並為了避嫌刻意不提及父親名字，以「大人物」或「我的主席」代替。2017年更曾與當時仍然是副總統的拜登會面長達一小時，討論涉及中國的商業活動。他指，拜登聲稱從來無跟兒子討論商業活動的說法法是錯誤，形容拜登家族向外國企業要錢，部份錢甚至是來自中國。

博布林斯基優又透露，參議院國土安全和政府事務委員會，以及參議院財政委員會已要求他提供有關與拜登家族和外國之間的商業事務文件，並打算不久後提交這些為數不少的文件。他又促請拜登一家盡快向美國國民解釋事件，自己亦正準備向聯邦調查局交出三部手提電話，以便進行相關調查。

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