每日焦點 | iPhone 12意外現炒機熱潮　Tesla推免費一星期Model 3試駕活動

▲ 蘋果iPhone 12和iPhone 12 Pro正式開賣，意外在本地引發炒機熱潮。另外，Tesla推出「Drive to Believe」活動，為車主提供免費試駕體驗。

近年iPhone 炒風已近死寂，蘋果iPhone 12和iPhone 12 Pro今（23日）正式開賣，更意外引發炒機熱潮。有先達收機店負責人指，iPhone 12 Pro各容量及顏色的回收價皆「有錢賺」，反觀iPhone 12則逐漸回落，整個先達場內人來人往，多間店舖的收機價都相若，市況不俗。

iPhone 12 | iPhone系列市面缺貨 意外現炒機熱潮

iPhone 12意外掀起炒賣浪潮，另外Tesla於今（23日）就宣布推出試駕活動，以及換車優惠。Tesla表示現已推出「Drive to Believe」活動，為車主提供免費體驗機會！車主可以用汽油車交換一輛Model 3，即可嘗試7天試駕體驗。參加者可以透過Tesla指定專頁，或致電熱線報名參與試駕活動。

Tesla | 免費試駕Model 3一星期 Tesla推「Drive to Believe」活動

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責任編輯：李寶如