【新股IPO】螞蟻集團、生科股、ibond撞期 券商教路資金如何部署

▲ 投資界建議預留一半資金認購螞蟻，另一半資金認購生物科技股。

藥明巨諾 （新上市編號：02126） 周四（22日）起招股，ibond亦於周五（23日）開始接受認購。與此同時，螞蟻集團亦快將招股，面對眾多選擇，資金部署難以分配，投資界建議，ibond可考慮以孖展認購，減少用本金認購，並將一半資金認購生物科技股及另一半認購螞蟻。

信誠證券聯席董事張智威建議投資者可將資金分作一半認購螞蟻，另一半則認購藥明巨諾。螞蟻市值高達3.6萬億，他預計，首日掛牌升幅表現如阿里巴巴 （09988） ，升幅逾半成。

若投資者希望短線獲利，他建議將另一半資金認購藥明巨諾，預料暗盤及首日升幅約有3至5成。不過，近期生科股首掛升幅有所收窄，難見如年中上市的歐康維視生物 （01477） 升約1.5倍的情況。

螞蟻集團上市重點

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張智威指，ibond中籤的機率較高，加上設有循環分配機制，預計認購3手中籤的機率已經很高。現時多間券商推出不同優惠，包括免息認購ibond，投資者更可以以零孖展息認購ibond，他建議投資者預留更多本金認購生物科技股及螞蟻。

中民證券硏究部董事黃偉豪亦認為，現時券商提供免息認購ibond，故投資者無須投放太多本金認購ibond，建議將本金預留認購生物科技及螞蟻，三分之一的資金認購藥明巨諾；其餘的資金預作認購螞蟻。

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