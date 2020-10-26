【港元定期存款】3個月港元定存5.2厘 撼贏iBond兩厘保底息

▲ 3個月港元定存息最高達5.2厘，比iBond的兩厘保底息高。

巨資湧港迎螞蟻集團上市，上周港元定期存款格價，僅得5間港銀調整存息，包括富邦及交銀香港下調定存息，反觀大新 （02356） 及集友卻加短存，東亞 （00023） 則加完又減，為下半年以來全周最少業界調整定存。專家指月結在即，料個別中小業界酌量加短存息，畢竟千億熱錢泊港，按理大行毋須急於搶存。

正因大中型銀行普遍暫忍手採觀戰，上周高息榜只有6個月及1年期稍執位，皆因富邦兩連減，把這兩個存期累削0.15厘，劃一報0.8厘，在半年期失守三甲（見表）；此存期仍由虛擬銀行天星及大眾財務膺「雙冠王」。

要知中長期港元定存息率，可按下圖了解

▲ 3個月港元定存息率

▲ 6個月港元定存息率

▲ 1年港元定存息率

至於1年期方面，富邦減息後則滑落一級，由亞軍變第三。榜首續以集友的1.02厘最高。

3個月短存則未變，由工銀亞洲的5.2厘稱冠，撼贏通脹掛鈎債券（iBond 2020）的兩厘「包底息」。

認購螞蟻向隅資金 可望趕及抽iBond

業界料長假後才見真章，因明天（10月27日）銀行面對兩大戰綫，包括硬撼iBond逾百億元強勢出擊，以及螞蟻集團逾千億元招股。龍頭行滙豐更罕有高調指，已預留1,000億元孖展作史上集資王的個人客戶融資借貸之用；中銀香港 （02388） 今天（10月26日）公布，為世紀新股提供孖展息低至0.5厘。

南洋商業銀行經濟及策略研究主管卓亮指，港滙偏強，熱錢續湧港，單以長假前至今計，金管局已5度接錢約330億元；而10月至今來看，更累計注資逾1,400億元，令銀行總結餘於周三（10月28日）首次突破4,000億元，高見4,178.3億元；相信明年上半年將重越4,300億元新高。

卓亮又說，在水浸下，1個月港元拆息於上周五（10月23日）終止4連升，只報0.43厘，較兩周拆息0.458厘為低，主要料受重磅新股快將出台影響，令短期拆息及短錢較緊張。

一通證券行政總裁宓光輝補充，因市傳世紀新股螞蟻集團於11月5日掛牌，由此推論會早一天、即11月4日退款，料鎖資逾數千億元的向隅資金，趕及最後衝刺抽iBond，皆因新債於11月5日截止，故料上述兩大焦點投資不致抽乾流動性，令銀根緊絀乾塘；但這一兩天拆息料挾升，畢竟銀行於長假前暫拒開孖展息；且罕有向經紀行拆短錢的先決條件，多以息高者得取態，明天才肯作具體拆放，相信市面的孖展息或搶高至約3至4厘。

此外，信銀國際預告，明天新推1個月年息0.7厘，門檻10萬元，打入同期五甲列。惟不及「高息王」，即招商永隆的3.8厘，後者要求全新指定理財戶，以指定數碼渠道開立享此特惠息，起存額僅1萬元，上限5萬元。

註︰注意各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外的特定要求

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源