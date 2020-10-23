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【假期交易】港交所研期貨加時　擬MSCI期貨期權可假期交易和結算、未考慮期指國期

即市財經 18:19 2020/10/23

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港交所研究將MSCI衍生產品合約的交易及結算時間延伸至包括香港公眾假期

港交所 （00388） 研究延長期貨交易和結算時間。港交所計劃將年內新推出的MSCI衍生產品的交易和結算時間延伸至包括香港公眾假期，協助全球投資者管理風險及提升投資組合，不過港交所未就計劃訂出最終定案和推出日期，也明言現階段不會涵蓋兩大股指期貨旗艦產品－「恒生指數期貨」、「恒生中國企業指數期貨」。

港交所年內從與MSCI合作23年的新加坡交易所，取得未來10年授權推出MSCI亞洲和新興市場指數期貨及期權產品。港交所7月起推出共38隻MSCI指數期貨合約，並擬在年內再推MSCI台灣（美元）指數期權。

港交所市場主管姚嘉仁5月接受本報訪問時已預告，隨香港衍生市場涵蓋更多不同市場產品，交易所有意將衍生工具交易時間延伸至香港公眾假期，令投資者更易管理風險。

港交所：仍須與證監會、券商商議

姚嘉仁最新表示，為MSCI產品引入假期交易的計劃，可以為客戶提供更多選擇，交易所會繼續建立市場生態圈的廣度、深度和吸引力。

現時港交所正與證監會商討計劃具體安排，及確認內部系統是否準備就緒，最終能否落實，視乎市場參與者意見、系統準備情況和監管機構批准。交易所稱，假期交易計劃會否延伸至外匯及大宗商品的衍生產品合約，會視乎市況需要才加考慮，而交易所參與者和結算所參與者並非強制要求參與計劃。

港交所表示，MSCI期貨系列的未平倉合約在9月及10月顯著增加，截至10月22日，所有MSCI衍生產品的未平倉合約共有78,669張，較截至8月底的3,967張及9月底的44,066張持續增長。

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編輯：麥德銘

香港股票 香港交易所（00388） 期貨及期權產品 指數期權 指數期貨 香港交易及結算所有限公司 恒生中國企業指數 恒生指數

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