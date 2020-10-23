【iPhone 12】iPhone 12 Pro 炒價一度高見10300元　即賣賺千多元　先達勇哥：疫情影響市面缺貨

▲ 旺角先達廣場收iPhone 12情況（曾耀輝攝）

iPhone 12和及Phone 12 Pro竟然有得炒！昨（23日）iPhone 12系列正式開賣，引發炒機熱潮，重現多年前萬人空巷搶機場面。近年iPhone 炒風已近死寂，但今次iPhone 12炒機市況卻讓人驚喜。有先達收機店負責人指，iPhone 12 Pro各容量及顏色的回收價皆「有錢賺」，反觀iPhone 12則逐漸回落，傍晚時份整個先達場內逼爆，多間店舖的收機價相若，炒機市況不俗。

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先達數碼匯負責人阿勇表示，今年iPhone 12意外掀起炒風，估計其主要是受疫情影響，中國內地的生產量減少，導致現時市面出現缺貨情況。他指，iPhone 12的回收價逐步回落，已跌至低於原價。例如藍色或綠色128 GB現時回收價為7,200元，略低於原價7,299元。

至於iPhone 12 Pro，各容量及顏色的回收價皆高價收購，其中又以金色及太平洋藍iPhone 12 Pro 512GB 的回收價最高，達1.2萬元以上，賣家可即賺千多元！

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先達廣場手機店G-World Mobile店主劉志剛（Lo哥）表示，今日先達場內人流逾千人，雖然iPhone 12 Pro炒賣市場熾熱，但截至下午5時，其回收價已逐步回落。

有iPhone 12買家黎小姐表示，早於網上預訂iPhone 12 Pro，太平洋藍，128GB，懷住興奮心情，由國產華為轉會蘋果，原只想自用，惟見水位竟過千，心動不已，決定前往先達問價。「剛從又一城Apple Store離開時，已有炒家詢問賣價，價錢由600起跳，到離開時加到1000。」

截止周五（23日）晚上7點，先達開始停止收機，因為貨源開始多，iPhone 12 Pro收機價回落至9700元。有先達店鋪表示，藍、金色最有水位，今午128 GB曾見去到過萬，但晚上貨開始多，回收價已經回落，黑色亦已經不再回收。先達現場仍然有不少人問價。

買家黎小姐表示，本打算自用iPhone 12 Pro，於Apple Store門外已開封，及後到先達問價，未開封iPhone Pro 12回收價一度高見10300元，黎小姐最終成功放出，淨賺1000元。

記者：施雯雯