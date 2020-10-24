【都市診療室】躁鬱症衝擊夫妻生活

霈恩現時是位腸胃科的醫生，7年前結婚，現時育有兩位分別是4歲及6歲的小朋友。作為專業人士，她早就發現自己情緒及行為有異，只是不想面對「能醫不自醫」這個關口，因而遲遲不肯求助。經過了差不多十多個年頭，她的丈夫終於忍受不了，藉口兒子疑似患上過度活躍症，有需要作出評估，才令霈恩心甘情願地來到我診所。

經了解後發現，霈恩在兒子出生後曾經有一段很長時間沒有工作，她解釋當時初為人母，照顧兒子讓她分身不暇，她才請長假以作調適。可是，當我再與霈恩丈夫——令淇單獨對話時，他道出了故事的另一面。

產後情緒反覆無常

霈恩產後的情緒變得很不穩定，初期對兒子的大小事都緊張得要死，事事也要親力親為，不惜犧牲自己的休息時間來照顧兒子。大概過了個多月，霈恩卻一反常態，對兒子的態度十分冷淡，愛理不理。因此，照顧兒子的重任就落在令淇身上。

令淇是位外展社工，隱隱察覺霈恩情緒有異，但又說不出所以然。直至有次半夜，被兒子的哭鬧聲吵醒，他看到霈恩抱着兒子站在露台的邊緣，半只腳懸掛在半空！他當下意識到，再不處理霈恩的情緒問題，事情會變得一發不可收拾。可惜，霈恩始終不肯面對自己的疾病，在令淇不厭其煩的勸說下，諱疾忌醫的她只願意告假半年休息。

兩人感情大受影響

的確，半年的休養生息後，霈恩情緒有明顯的改善，之後更重返工作崗位。可是好景不常，在小女兒出生後的幾個月，令淇又再發現霈恩有不尋常的行為，這次與之前卻完全相反，不但絲毫沒半點情緒低落的迹象，更活躍得教人咋舌。

令淇幾乎每晚都要在11點過後才得見她的身影，不是說工作太忙、就是推說朋友聚會。她的性欲也變得極奇旺盛，要求令淇整晚不眠不休地與她性交，有時令淇倦極而睡，她就會大發雷霆！

令淇在偶然的機會下，發現霈恩在服食避孕藥，質問之下，她承認與一個在興趣班認識的男子發生過數次性行為。此後，霈恩搬回娘家，拒絕與令淇接觸，只是肯偶然探望子女。

最近，霈恩情緒好像又如過山車一樣，再出現突變，她的父母發現她終日愁眉不展、鬱鬱不歡，令淇某日突然收到她的來電，哭着請求他的原諒，相約幾天後碰面詳談。可是幾天後的見面時，卻是意料之外的滿是敵意，言語間針鋒相對，此種情況反反覆覆地出現，而且愈來愈嚴重。

治療效果比預期佳

雖說大家也是同行，但霈恩對於自己患上一型躁鬱症（Bipolar I Disorder）始終不太接受，初次就診後她拒絕服藥，半推半就下再次來到，在丈夫及自己的父母勸說下才肯開始服用輕劑量的藥物。有幸是控制情緒的效果比預期的來得有效，所以霈恩往後也自願來就診。

現時，她仍在努力地接受患病的事實，因服用藥物後帶來正面的效果，令她慢慢地接納藥物的治療，情況會進一步得到更多改善。