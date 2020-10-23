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可口可樂調整產品組合 將停產旗下200款飲料

環球政經 18:02 2020/10/23

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知名全球飲料品牌可口可樂宣布，將調整其產品組合，計劃停產旗下200款銷量較差的產品。

【美股分析】Zoom今年暴升八倍！　兩大新業務或成新增長點下一頁
可口可樂日前以「更有效分配資源為由」，將停產旗下包括Diet Coke Feisty Cherry、TaB 無糖系列、 ZICO 椰子水以及香港有進口的Coca-Cola Life的飲料，部分地區限定的產品也將停售，如日本限定的VegitaBeta和巴西售賣的Kuat。

【零售寒冬】繼今年關閉50間 H＆M擬明年全球再關250間分店 下一頁

可口可樂發言人解釋，公司正以不同方式思考品牌，加快公司轉型，強調此舉並非削減品牌下特定數量的產品，而是希望推動業務影響和增長，並持續關注消費者的喜好，並慎重考慮哪些產品最值得公司投入資源，預計會傾向將發展「零系可樂」及無咖啡因飲料等。 

可口可樂行政總裁昆西 (James Quincey)表示，停產的產品銷售，只佔公司總營業額的2%，形容有關決定對品牌的影響甚微。 

可口可樂今回除了將停售部分產品，還預告正研究其他產品的包裝，將於不久將來為顧客推出全新的引飲料樣式。 

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撰文 : 林展鋒

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