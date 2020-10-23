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曾盜英國國寶級「波特蘭皇冠」 13人被檢控

環球社會熱點 18:09 2020/10/23

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英國國寶級「波特蘭皇冠」（Portland Tiara）於2018年被盜，價值350萬英鎊（約3553萬港元）。

兩年前有英國國寶級皇冠被盜，轟動一時，至今終於抓到大賊，正式落案起訴。《天空新聞》報道，該13名賊人涉嫌在2018年11月闖入畫廊，盜取價值350萬英鎊（約3553萬港元）「波特蘭皇冠」（Portland Tiara）以及在旁展出的鑽石胸針。案件將在諾丁漢地方法院審理。

被檢控的賊人包括12男1女，年齡介乎21至49歲之間，分別來自諾丁漢郡，倫敦和伯明翰；13人將於11月19日出庭作供，期間可以保釋。

【英國疫情】多個城市封鎖升級 全國700萬人受影響【下一頁】

被盜的「波特蘭皇冠」歷史悠久，可追溯至英女王伊麗莎伯二世的曾祖父愛德華七世（1841-1910）的時候。這個皇冠是第六任波特蘭公爵，聘請Cartier為公爵夫人威妮弗雷德（Winifred）（1863-1954）打造的皇冠。她從在1902年愛德華七世登基典禮上佩戴；典禮上，她是為亞歷山德拉王后撐華蓋的四位貴族之一。

「波特蘭皇冠」以波特蘭鑽石為中心，兩側鑲有兩顆鑽石吊墜和其他鑽石掛飾，整個皇冠以金銀鑲製。一同被盜的鑽石胸針由一串鑽石組成，這些鑽石以前位於頭飾的頂點，但後來被改裝成胸針使用。

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【英國疫情】檢測追蹤工作混亂 日薪2萬急聘主管救亡【下一頁】

責任編輯：葉芷樺
 

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