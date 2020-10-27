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【輪•流轉@iM網欄】派特別息如何定價？股息對窩輪牛熊證的影響

名人薈萃 08:28 2020/10/27

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今次我們研究一下企業派發股息對於窩輪牛熊證有何影響。

股息主要分為兩種：普通股息及特別股息。

先談普通股息，發行商於發行窩輪牛熊證，已根據公司過往派息紀錄，為輪證進行定價，當中已包括企業除淨的次數以及預期的股息水平。如果公司派息的時間及金額未有跟預期存在太大差距，輪證價格將不會受到影響。

不過，如果普通派息較預期多，假設其他因素不變，亦即除淨後的股價會下跌，故認購證及牛證的價格亦會跟隨向下，而認沽證及熊證的價格則會上升。整體來說，派息多於預期，對淡倉有正面影響、不利好倉；相反，派息少於預期，對好倉有利、不利淡倉。相關輪證價格調整的時間為股息公布後的下一個交易時段即時反映，而非在除淨日才發生。

公司派特別股息，一般都是市場預期之外，至於會否對窩輪牛熊證有影響，則要視乎特別股息佔公布派息當日正股價格的百分比而定。如果特別股息的金額多於正股價格2%，發行商需要調整輪證的行使價以及換股比率，目的是令窩輪牛熊證價格不會因為特別股息而改變，保障輪證投資者的權益。

我們以近期中石化（00386）派發特別股息作例子：

中石化早前宣佈就每股股份派發0.07元人民幣（折合為0.0799港元）之特別股息，由於特別股息金額多於公布股息當日正股價格的2%，輪證的行使價及換股比率需要作出調整，而相關調整於除淨日生效，亦即2020年10月14日。

 

而調整的方法則以以下算式計算：

(註： 經調整後窩輪牛熊證的行使價及收回價約數至最接近之0.001港元)

齋睇以上的方程式或許不容易一下子消化，可以理解為，原本一隻中石化窩輪的換股比率是1兌1，即是1份窩輪，等如1股中石化，而因應派特別股息作出調整後，將會變為1份窩輪，等如1.026股正股。換言之，調整後的換股比率，就是原本的換股比率除以1.026，亦即是0.975，而調整後的行使價就是原本的行使價除以1.026。經調整後，窩輪牛熊證的價格將較派發特別股息前維持不變。

以下為一個實質例子：

認股證編號 原換股比率 經調整的換股比率 原行使價 (港元) 經調整的行使價 (港元)
15631 1 兌 1 0.975 兌 1 3.60 3.509

 

 

最後，當一間公司改變派息政策，有機會令市場對其前景的看法改變 (最經典的例子要數匯豐（00005）吧！)，這亦是引致股價升跌的重要因素，此情況下，相關窩輪牛熊證的投資者將難以避免受到影響。

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

作者_葉文炘簡介：

現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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