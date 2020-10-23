【滬深港通】中證監爭科創板納滬港通　農夫山泉下周二納港股通

▲ 中證監爭科創板納滬港通 農夫山泉下周二納港股通

中證監舉行每周例會，內地傳媒引述中證監新聞發言人高莉表示，內地科創板納入滬港通標的有利於促進科創板穩定發展，兩地交易所正磋商讓科創板納入滬股通（北向交易），力爭平穩納入。

另外，上交所公布，將農夫山泉 （09633） 、安德利果汁 （02218） 納入滬港通下港股通股票名單，在下一港股通交易日生效，即27日（周二）生效。

自2014年滬港通開通以來，根據滬港通業務規則，滬股通的範圍包括上證180、380成分股以及A+H股公司在上交所上市的股票。科創板去年成立，中證監表示，科創板在交易安排、投資者適當性管理，與上交所主板制度略有差異，兩地交易所磋商讓滬港通納入科創板股票。

恒指公司早前擴大港股通投資範圍參考指數「恒生綜合指數」選股範圍至第二上市、同股不同權股份，惟阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 等回流中概股一直被拒納入港股通。

港交所 （00388） 行政總裁李小加年內曾稱，期待互聯互通擴容，特別是在內地有影響力且為投資者認識的大型企業，無理由不入港股通，認為「應做的事將來都會做」，而上海科創板納入互聯互通，李小加稱議題「較少爭議」。

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編輯：麥德銘