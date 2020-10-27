【善聞拾慧@iM網欄】疫情令社會問題浮現 重塑未來 創新香港

一場突如其來的疫症，重創全球經濟，同時也因為大大小小的社會問題浮現，讓我們看到改變的契機。

早前翻閱 McKinsey 在今年4月發表的文章，裡面就提到今次的疫情正重塑全球經濟的秩序，當中包括社會契約的改變、工作以及資源分配模式的改變。首先在社會契約改變方面，文章提到疫情當前，世界各地的民間社會、商界以及非牟利組織都加強了協作，裡面就特別提到香港香港在疫情爆發初期已發展出民間自發的疫情資訊平台，令資訊更為流通。

與此同時，在疫情的影響下，全球各地經歷封城、停工停課，既帶來了不便，同時也催生了一些新的工作、溝通模式。科技巨擘如 Facebook, Google 就率先宣佈讓員工在家工作至明年，而不少學校亦採取網上教學或混合教學的模式，當中涉及到不少課堂設計、考核形式的轉變，也需要更多創新教育工作者。

10月初的時候，我們就舉行了第三屆 TEDxChaterRoad 大會，在思考主題的時候，就想到疫情如何重塑未來這個議題，所以就邀請了不同界別的嘉賓就社區創新、創新教育以及社會設計方面分享他們的想法。

儘管香港第三波疫情已回穩，要真正走出疫境還有漫漫長路，希望我們不要鬆懈之餘，也能繼續為社會帶來更多正面影響力。

作者_張樂芹簡介： 社會創新策略顧問，亞太區青年發展基金 共同創辦人，相信比起成功，我們更應學習面對失敗，亦希望透過創新教育與 科技可以拉近青年貧富的差距，找回社會的流動力。

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