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【美國大選】民調：3成人稱選舉日投票 料創新低

環球政治 17:49 2020/10/23

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民調指約有3成美國選民表示會於美國總統大選正式投票日投票。

美國總統大選正式投票日為11月3日，最後一場總統辯論結束。有機構進行民調指，約有3成受訪選民表示會於11月3日投票，近三分之二的受訪者會提前投票或郵寄選票。

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雅虎新聞與英國市場調查機構YouGov合作，於本月16日至18日訪問美國1,583名註冊選民。結果顯示約31%的選民計劃於11月3日投票，只有上屆大選正式投票日的投票人數約一半，料創歷屆於投票日親自投票的人數新低。

有42%的選民則表示已經或考慮郵寄選票，而有22%的選民已經或考慮提前投票。民調指出，選擇郵寄選票的受訪者主要為了減低感染新冠肺炎風險和覺得方便，分別有48%及46%的人認同上述原因。

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美國的提前投票票數創新高，目前已有超過3,500萬張。按照上屆美國總統大選有1.36億張選票的總數計算，提前投票人數為上屆大選投票人數的四分之一。

根據美國人口普查局數據，美國於1996年約有89.5%的選民會於投票日親自投票，但這個比例持續下降，於上屆大選只有近6成選民使用這個投票方式。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄭錦玲

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