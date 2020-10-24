【Dropbox Family】Dropbox推六人共享計劃 月費為16.99美元

Dropbox又有新搞作! 最近Dropbox推出六人共享帳號計劃，名為Dropbox Family，月費為16.99美元(約131.6元)，一年費用則為203.8美元(約1580港元)，雖然可讓六人同步使用，但容量卻只有2TB，和之往推出Dropbox Plus計劃無異。

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和普通版Dropbox一樣，Dropbox Family以共用文件檔為主，六人除了可每人均有自己私人文件夾外，還會有一個名為「Family Room」的共用文件夾。用戶可隨意擺放文件、食譜及相片等等，並可設置共用模式。

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另外，選用Dropbox Family的用戶仍可享用Dropbox Plus的功能，包括Vault功能和密碼管理員Dropbox Password等。

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責任編輯：潘曉豐