  • 24°C
香港時間 : 20201025日 (日) 18:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Dropbox Family】Dropbox推六人共享計劃 月費為16.99美元

環球政經 07:37 2020/10/24

分享：

Dropbox又有新搞作! 最近Dropbox推出六人共享帳號計劃，名為Dropbox Family，月費為16.99美元(約131.6元)，一年費用則為203.8美元(約1580港元)，雖然可讓六人同步使用，但容量卻只有2TB，和之往推出Dropbox Plus計劃無異。

iPhone大比拼　 iPhone 11 vs iPhone12 mini：【下一頁

和普通版Dropbox一樣，Dropbox Family以共用文件檔為主，六人除了可每人均有自己私人文件夾外，還會有一個名為「Family Room」的共用文件夾。用戶可隨意擺放文件、食譜及相片等等，並可設置共用模式。

adidas x LEGO 長期合作 首批商品將於年底公布：【下一頁

另外，選用Dropbox Family的用戶仍可享用Dropbox Plus的功能，包括Vault功能和密碼管理員Dropbox Password等。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：潘曉豐

 

Dropbox
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【低水筍盤】同係新世界盤 樓齡5年元朗盤呎價僅1萬頭 市中心3房價買到呢個屋苑4房
【低水筍盤】同係新世界盤 樓齡5年元朗盤呎價僅1萬頭 市中心3房價買到呢個屋苑4房
【大行點睇】又一隻紅底車股　高盛上調呢隻股目標價至100元　距現價仍有逾7成升幅
【大行點睇】又一隻紅底車股　高盛上調呢隻股目標價至100元　距現價仍有逾7成升幅
【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房
【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房
【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾
【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾
【國泰裁員】冇左份工使乜驚 又多一間大企業增人手 康業招攬前空中服務員加盟物管行業
【國泰裁員】冇左份工使乜驚 又多一間大企業增人手 康業招攬前空中服務員加盟物管行業
【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地
【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地