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【螞蟻上市】螞蟻集團6688招股入場費4040元 你對螞蟻IPO認識有幾多?（第二版）

即市財經 10:31 2020/10/27

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螞蟻集團 （新上市編號：06688） 正式在香港展開招股，螞蟻集團於周二（27日）至周五（30日）招股，每股80元，每手（50股）入場費4040.3元。考慮是否認購螞蟻IPO前，宜先看看螞蟻集團的背景及招股資料，知已知彼。螞蟻集團香港上市共發行16.7億股，合共集資1336億元，其中香港公開發售為4176.8萬股，佔香港發行總股數僅2.5%，其餘為國際配售合共約16.29億股，佔97.5%。

由於公開發售合共4176.8萬股，以每手50股計，合共有83.5萬手。根據回撥機制，若公開發售部分超購10至15倍，佔比將提升至5%，即8353.6萬股；若超購15至20倍，佔比升至7.5%，即約1.25億股；若超購20倍或以上，佔比將增至10%，即1.67億股。

螞蟻集團招股書重點

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螞蟻集團預計於下周五定價，11月5日掛牌上市。中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利為聯席保薦人。

A股定價每股68.8元人民幣

螞蟻集團上海科創板發行價格為每股68.8元（人民幣，下同）。同時螞蟻公佈A股戰略配售結果，阿里巴巴獲配金額502億元，淡馬錫、阿布扎比投資局等多家機構獲配14.76億元。

螞蟻集團香港發行開始僅1小時，國際配售已超額認購，詳情請按【下一頁】

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編輯：陳健婷

香港股票 集資 IPO 螞蟻金服 螞蟻集團

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