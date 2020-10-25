【周末好去處】 實測元朗至新田單車徑　3大注意事項

重陽3天連假，相信有不少人會在假期與家人或是朋友行山又或者踏單車。土木工程拓展署早前宣布，屯門至馬鞍山全長60公里的「超級單車徑」已經開通，土木工程署表示，當中連接元朗至上水的新單車徑已開放予公眾使用全長11公里，途經多個風景優美的景點，例如元朗錦田河，以及新田一帶，區內有多個景點。記者於周一（19日）實測元朗至新田的單車路徑，沿途也有必影的打卡位，另外有3大注意位要留意，整個過程約需2小時，如有足夠時間，也可以繼續踏去上水又或是馬鞍山的單車徑。

在元朗租借單車，有好幾個方法，包括是定點借還車，租金由50元到100多元不等，而且假日間收費會有所改變。在出發點借車，終點還車。如果大家不希望重複來回同一條單車徑，也可以選擇這個方法，踏至終點還車後，可到周圍逛逛，再直接坐車回家，相對前者較為節省時間，如選擇在分店還車，就要留意是否需要繳付額外費用。最後是租借共享單車，共享單車的選擇並不多，收費上可能會比前兩者便宜，但單車的質素較參差，但好處是還車地點彈性相對較高。

天高氣爽飽覽風景

記者由元朗安樂路出發，由於附近有工程進行，所以單車路徑較不清晰，但到了YOHO Mall後，就會見到明顯的指示。沿路依據指示一直踏大約10分鐘後，會看見一個分叉路，分別是南生圍和上水，市民時間充足，也可以踏入南生圍打卡。經過第一個打卡位-錦田河的紅毛橋後，再踏約一段時間，便可看到休息處，如果在黃昏時段，單車友更可以在這裏一邊休息，一邊欣賞日落。

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在錦田河至錦綉花園一帶的單車路段，都較為流暢。雖然單車徑的樹蔭位不多，但已經入秋，天氣都比較清涼，所以踏這段路時，也不會太辛苦，沿途也可以飽覽河景和山景，例如雞公嶺。一直沿着新田方向，更可看見深圳。沿路踏去，可以影相的位置也寥寥可數，要落地推車的次數就相對增加，特別是米埔路段，但及後則較暢順，而且路段斷開的情況會減少。

踏至新田後，大家也可到新田購物城內的餐廳休息，又或是繼續踏至古洞、上水等地。

記者訪問單車友，歸納出以下3個必要注意事項。

1.路口斷開情況較多 經過錦田河及錦綉花園一帶的單車徑後，落地推車次數較多。尤其在米埔路段，都會出現較多的超短單車徑，有些路口則有車輛出入，例如大型貨車等，騎車者除了須落地推車，並要加倍小心。

2.狹窄的單車徑 在元朗西鐵站沿青山公路踏至錦田河的單車徑中，曾出現一段較狹窄的單車徑，記者踏這段路徑時，與隔離綫的「單車友」擦身而過，相撞的情況會較易發生，如果在假日踏單車，人流都會相對增加，有人會選擇在這個路段推車。