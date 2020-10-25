【超級英雄】「DC 解碼：英雄創紀」展覽香港站　Klook設85折早鳥優惠

▲ Klook由即日起至11月8日，獨家發售「DC 解碼：英雄創紀」展覽早鳥門票，專享85折。(Klook提供圖片)

DC 超級英雄風摩全球，想一睹漫畫原稿的機會來了，因「DC 解碼：英雄創紀」展覽亞洲首站將來到香港。Klook 由即日起至11月8日，獨家發售早鳥門票，專享85折。

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「DC解碼：英雄創紀」展覽首度於亞洲開設，展覽日期為12月3日至明年3月7日，於PORTAL 611舉行。展覽裡將展示逾200頁歷史漫畫原稿、近280幅概念圖，以及DC電影中的原套服裝，包括Christopher Reeve穿著過具有代表性的超人斗篷，以及Gal Gadot主演最新《神奇女俠》電影中精細的服裝。更會展示經典場景和地標包括《蝙蝠俠》系列，《超人》，《神奇女俠》，《自殺小隊》及《正義聯盟》等。

早鳥限定優惠期由10月22日10:00至11月08日23:59。入場時間為小時一節，每個時段有限數量入場。 門票價格如下:

平日 (星期一至五) 週末及公眾假期 門票種類 Klook 正價 Klook 早鳥優惠價 Klook 正價 Klook 早鳥優惠價 標準門票（15歲以上） HK$175 HK$149 HK$195 HK$166 特惠票（4-15歲/ 全日制學生/ 65歲以上長者 或 持有「殘疾人士登記證」人仕） HK$145 HK$123 HK$165 HK$140 家庭（2位成人+1位 4-15歲小童）或（1位成人+2位 4-15歲小童） HK$400 HK$340 HK$450 HK$382

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責任編輯：蘇穎琪