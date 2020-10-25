  • 27°C
香港時間 : 20201025日 (日) 15:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超級英雄】「DC 解碼：英雄創紀」展覽香港站　Klook設85折早鳥優惠

商業 14:00 2020/10/25

分享：

Klook由即日起至11月8日，獨家發售「DC 解碼：英雄創紀」展覽早鳥門票，專享85折。(Klook提供圖片)

DC 超級英雄風摩全球，想一睹漫畫原稿的機會來了，因「DC 解碼：英雄創紀」展覽亞洲首站將來到香港。Klook 由即日起至11月8日，獨家發售早鳥門票，專享85折。

【假日好去處】樂富廣場有3000呎戶外都市農莊　打卡即送飲品及小食

「DC解碼：英雄創紀」展覽首度於亞洲開設，展覽日期為12月3日至明年3月7日，於PORTAL 611舉行。展覽裡將展示逾200頁歷史漫畫原稿、近280幅概念圖，以及DC電影中的原套服裝，包括Christopher Reeve穿著過具有代表性的超人斗篷，以及Gal Gadot主演最新《神奇女俠》電影中精細的服裝。更會展示經典場景和地標包括《蝙蝠俠》系列，《超人》，《神奇女俠》，《自殺小隊》及《正義聯盟》等。

早鳥限定優惠期由10月22日10:00至11月08日23:59。入場時間為小時一節，每個時段有限數量入場。 門票價格如下:

  平日 (星期一至五) 週末及公眾假期
門票種類 Klook 正價 Klook 早鳥優惠價 Klook 正價 Klook 早鳥優惠價
標準門票（15歲以上） HK$175 HK$149 HK$195 HK$166
特惠票（4-15歲/ 全日制學生/ 65歲以上長者 或 持有「殘疾人士登記證」人仕） HK$145 HK$123 HK$165 HK$140
家庭（2位成人+1位 4-15歲小童）或（1位成人+2位 4-15歲小童） HK$400 HK$340 HK$450 HK$382

【發放正能量】信和5大商場推「ShareJoy獎賞活動」　一連3日派2萬張禮券

【實惠X本地古今遊】實惠夥本地旅行社　消費滿800元即送本地深度遊（附登記詳情）

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【好想去旅行】麗晶七海郵輪2023年環球航線　預訂量創新高
2020/10/23
【好想去旅行】麗晶七海郵輪2023年環球航線　預訂量創新高
【假日好去處】黃埔天地夥芬蘭及本地藝術家　設「森林」打卡位
2020/10/24
【假日好去處】黃埔天地夥芬蘭及本地藝術家　設「森林」打卡位
【假日好去處】樂富廣場有3000呎戶外都市農莊　打卡即送飲品及小食
今日
【假日好去處】樂富廣場有3000呎戶外都市農莊　打卡即送飲品及小食
麥當勞優惠｜麥當勞Value Monday第17周　12元買脆香雞翼配汽水
2020/10/23
麥當勞優惠｜麥當勞Value Monday第17周　12元買脆香雞翼配汽水
門票 電影 亞洲 香港 展覽 正義聯盟

下一篇文章

【優惠預告】新城市廣場11月感謝祭率先睇　萬件半價貨品兼送Apple、Dyson產品（附優惠一覽）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【零售寒冬】海港城疫市簽71間新租戶　吸國際品牌谷本地消費？
【零售寒冬】海港城疫市簽71間新租戶　吸國際品牌谷本地消費？
【一田購物優惠日】一田購物優惠日網店率先賣　搶限時優惠掃貨有攻略（附購物教學）
【一田購物優惠日】一田購物優惠日網店率先賣　搶限時優惠掃貨有攻略（附購物教學）
Switch 優惠 │ LOG-ON推出Switch 主機連遊戲組合優惠　網店最多平1000（附遊戲組合一覽）
Switch 優惠 │ LOG-ON推出Switch 主機連遊戲組合優惠　網店最多平1000（附遊戲組合一覽）
【洪瑞珍擴充】洪瑞珍第二分店11月開幕　落戶哪個商場？
【洪瑞珍擴充】洪瑞珍第二分店11月開幕　落戶哪個商場？
【BB展覽】荷花BB展今日開幕人流減　媽媽憂疫情減外出？
【BB展覽】荷花BB展今日開幕人流減　媽媽憂疫情減外出？
【BNO移民】BNO居留簽證明年1月31日起接受申請　英搵工不易當地6成年輕人最怕無工開　放棄追夢只求安穩
【BNO移民】BNO居留簽證明年1月31日起接受申請　英搵工不易當地6成年輕人最怕無工開　放棄追夢只求安穩