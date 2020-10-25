【超級英雄】「DC 解碼：英雄創紀」展覽香港站　Klook設85折早鳥優惠

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DC 超級英雄風摩全球，想一睹漫畫原稿的機會來了，因「DC 解碼：英雄創紀」展覽亞洲首站將來到香港。Klook 由即日起至11月8日，獨家發售早鳥門票，專享85折。
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「DC解碼：英雄創紀」展覽首度於亞洲開設，展覽日期為12月3日至明年3月7日，於PORTAL 611舉行。展覽裡將展示逾200頁歷史漫畫原稿、近280幅概念圖，以及DC電影中的原套服裝，包括Christopher Reeve穿著過具有代表性的超人斗篷，以及Gal Gadot主演最新《神奇女俠》電影中精細的服裝。更會展示經典場景和地標包括《蝙蝠俠》系列，《超人》，《神奇女俠》，《自殺小隊》及《正義聯盟》等。
早鳥限定優惠期由10月22日10:00至11月08日23:59。入場時間為小時一節，每個時段有限數量入場。 門票價格如下:
|平日 (星期一至五)
|週末及公眾假期
|門票種類
|Klook 正價
|Klook 早鳥優惠價
|Klook 正價
|Klook 早鳥優惠價
|標準門票（15歲以上）
|HK$175
|HK$149
|HK$195
|HK$166
|特惠票（4-15歲/ 全日制學生/ 65歲以上長者 或 持有「殘疾人士登記證」人仕）
|HK$145
|HK$123
|HK$165
|HK$140
|家庭（2位成人+1位 4-15歲小童）或（1位成人+2位 4-15歲小童）
|HK$400
|HK$340
|HK$450
|HK$382
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責任編輯：蘇穎琪