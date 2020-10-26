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【室內設計】開價16萬元裝修終逾20萬埋單　280呎單位至今仍手尾長

理財智慧 16:36 2020/10/26

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踏入阿斯（化名）位於土瓜灣的280平方呎單位，仍然是亂七八糟尚在裝修。一入門口「最搶眼」是鐵閘的門框被撞至凹陷，步入屋後關上大門，門後的鞋櫃卻缺了一個櫃門。大廳的「亮點」是地上的白綫，木紋地磚與地磚間的空隙較大。踏入廚房假天花上的物料竟然不一致，角落又似乎缺了甚麼有個「大缺口」。睡房訂造地台和衣櫃，手工參差又有崩位。身處其中完全明白阿斯的難受和憤怒。

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從事地產行業的阿斯，幾年前買下這個單位自住，三人居住，眼見女兒升小學，為了可以讓窩居可以有更多收納空間，決定翻新單位。她聘請一位相識多年的裝修師傅裝修。這位大概8年前經朋友介紹下認識的，私底下也會偶爾聯絡。師傅所提出的裝修價格為16萬元，較坊間便宜，於是阿斯便決定委託他裝修自己的住宅，在7月開始裝修。阿斯又把自己屋內原有的傢俬和其他物件都放入紙箱中，交由裝修師傅存倉。

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雜費薪金逐項收

因為跟師傅相熟，所以從未簽訂合約，這也種下一個開端。該名裝修師傅除了以WhatsApp報價外，就未有再與阿斯簽訂有關裝修合約的，因此衍生不同的爭拗位。根據Whstapp的對話紀錄顯示，師傅只列出大概的裝修項目，如電掣位、全屋清拆及清泥頭，以至訂造傢俬等，未有列出細明的收費，只有列出整個裝修工程的總數--16萬元。阿斯說，這次工程則分開為4期付款，開工前先繳交40%，開工後兩星期交30%，開工後一個月交20%，尾數則為10%，所以在第一個月後，阿斯已俾足九成工程費予裝修師傅。

期後師傅又臨時加收不同費用，結果阿斯前後付給師傅已超過20萬元。她指，加錢的原因分別為一些新造工程，如在前廁所拆清泥頭連料的費用、其他裝修師傅的薪金等等。「佢話：『我已經做好呢啲嘢，你比番幾多錢我』。」她續說：「我諗唔係我需要（額外的工程），同埋有啲（裝修項目）係當初講個16萬元包埋。」

本預個半月完工

開工後阿斯跟師傅主要靠Whatsapp聯絡跟進度。裝修師傅都會透過通訊軟件，按時向阿斯發送一些有關裝修的圖片滙報進度，而她在頭一個月也未有到過住所作監工或驗收。「因為完全唔知要做呢樣嘢，一直都係WhatsApp收啲相，去到一個月，已經比咗九成錢，我就覺得比咗咁多錢，應該都差唔多啦掛」。雖然裝修師傅也有叫阿斯可到單位看看，但她回應指，因為相信對方，所以也沒有到場觀察。而在買料方面，例如磚、牆身所用到的油漆等，大多都是裝修師傅讓阿斯選擇，「佢喺開始之前，就帶咗我去睇個磚，我揀完，佢就幫我買，我比番錢佢。」

直至一次偶爾的機會下，阿斯才發現工程進度不似預期。在9月頭的時候，裝修師傅吩咐她購買水龍頭、花灑頭等，並放在門外。「咁就好奇怪，因為佢叫我買嘢上去呢，就叫我擺喺屋企門口，但我有鎖匙，就開門入去睇，先發現好多嘢都未做。」她舉例，屋內除了未有傢俬外，油漆收口也未整好，而且廁所和廚房都未可以用。原本預期工程一個半月完工，在頭一個月時，阿斯已繳交九成的裝修工程費，到後來工程不但未如期完，而且傢俬和裝修手工也問題多多。

節錄自678期《iMoney Focus》封面故事。

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撰文 : 黎淑雯

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