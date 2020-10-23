【國泰裁員】泰籍機組人員睇淡前景　沽港樓套現　回國享新生活

國泰（00293）日前大規模裁員，部分外籍機組人員「失飯碗」後，即賣樓套現，對東涌樓市影響較大，惟對買家來說，就是好消息，皆因可以借機壓價。事實上，近日不少外區客也伺機到東涌覓筍盤，終致區內成交急增。

中原張納賢說，在過去3日，連錄14宗成交，其中映灣園2座高層E室，實用面積543平方呎，兩房間隔，享山景。原業主為泰籍國泰航空機組人員，有感航空業前景暗淡，早前已辭職，準備回國展開新生活，並放售自住單位，原叫價645萬元，終減價15萬元，以630萬元易手，實用呎價11,602元。 資料顯示，原業主於2010年3月，以250萬元買入單位，現帳面賺380萬元，物業期內升值1.5倍。

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值得留意的是，外藉機組人員接連賣樓，影響區內交投氣氛，部分業主亦開始有價講。中原陳旭明說，映灣園11座高層B室，實用面積749平方呎，三房套房間隔，業主於本月初放盤，叫價一直企硬860萬元，直至航空公司宣布大規模裁員，終肯接受議價，且減價20萬元，以840萬元沽出單位。

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