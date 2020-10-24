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【周末好去處】飽覽九龍景色家庭樂好選擇　1.5小時輕鬆行鷹巢山教育徑

環球政經 10:00 2020/10/24

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一連三日假期，到郊外輕鬆一下，呼吸大自然空氣，不失為其中一個好選擇。今次要介紹的是位九龍區的鷹巢山自然教育徑。教育徑在獅子山郊野公園內，起點及終點在同一個地方，環繞鷹巢山行一圈，全程3.5公里，步程只需要約1.5小時，沿路林蔭處處，一家大小都可以輕鬆完成。

鷹巢山自然教育徑全程3.5公里，步程只需要約1.5小時。

【周末好去處】行山路線石崗雷公田村至河背村 平路易行3小時  尾段有「彩蛋」【下一頁】

【周末好去處】離島行山選擇多 東龍島勝在遠離煩囂【下一頁】

要去到教育徑的起點十分簡單，只要乘搭72或81號巴士到石梨貝水塘落車便可。由九龍上車的乘客，下車後須橫過行人天橋到另一端，按指示牌向左行。見到獅子山郊野公園牌面後沿右邊行，沿路就會看到鷹巢山自然教育徑的入口。

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沿路指示清晰，也有不少林蔭，坡度不太高，難度較低，更設有不少可作停留休息的地方。

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作為自然教育徑，途中不乏教育的元素，有各款指示牌介紹沿途的植物及自然科學知識，可說是寓學習於行山！一起看看部分說明牌，看看當中有何特別。

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有興趣的大家不妨行一行吧！

 

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責任編輯：楊子瑩

 

行山 巴士 獅子山 大自然 好去處 自然科學

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