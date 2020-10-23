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恒指升132點 滙豐升逾3%重上32元

即市財經 17:37 2020/10/23

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財經焦點速覽

恒生指數今日收市報24918點，升132點；滙豐 （00005） 升3.2%，收報32.25元。本地旅行社縱橫遊 （08069） 洗倉式下跌，今早低開15%，開市1分鐘跌幅急擴大，股價最多跌86%，最終收報0.4元，全日挫85%。

【今日財經焦點】

【港股市況】恒生指數升132點　滙豐升逾3%重上32元（不斷更新）

【滙豐股價】滙豐重上32元曾升近半成　滙豐多個技術走勢轉好

【iBond 2020】iBond保證息率2厘　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）

【限聚令放寬】縱橫遊洗倉式挫85%　十大成交券商未見大股東存倉券商身影（第二版）

【ETF互掛】恒生3130、南方東英3193首批ETF互掛產品掛牌　李小加：深港合作成果


【精選投資分析】

國指現黃金交叉 阻力牛熊分界綫（第四版）

【滙豐重光】交銀洪灝：滙豐估值已經跌到好平！

【大摩教路】美國大選倒數 股市或現最佳入貨時機？（第二版）

【5G潛力】聯通受惠數碼轉型 不妨趁調整收集（第三版：新增券商最新目標價表）

【iBond 2020】大話怕計數 iBond短綫回報高到你不信

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【懶人福音】BCT助你整合MPF帳戶，立即申請賺基金單位回贈

欄名 : 財經焦點速覽

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