恒指升132點 滙豐升逾3%重上32元
即市財經 17:37 2020/10/23
恒生指數今日收市報24918點，升132點；滙豐 （00005） 升3.2%，收報32.25元。本地旅行社縱橫遊 （08069） 洗倉式下跌，今早低開15%，開市1分鐘跌幅急擴大，股價最多跌86%，最終收報0.4元，全日挫85%。
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