【人工智能】Google調查指香港AI發展前景理想 逾六成港人認為AI有益社會 （iMoney專題）

▲ Google調查指香港AI發展前景理想，逾六成港人認為AI有益社會。

人工智能（AI）的應用愈來愈多，人類的生活亦因此起了不少變化。Google香港發布了最新的《智慧數碼城市－全城AI》白皮書，調查港人及港企對AI的認知及應用情況。結果發現，兩者的「AI準備度指數（AI Readiness Index）」，以100分為滿分計，分別為50及56分，反映本港的AI發展前景理想，但仍有很大的發展空間。

Google香港訪問了1,000名18至64歲的港人、210間香港大企業以及238間中小企。當中針對港人的調查結果顯示，有65%受訪者認為AI能為社會帶來正面作用。當中港人最常用的AI產品有智能繙譯（80%）及智能路綫建議（79%）。

受訪者願意使用AI的原因，主要是認為AI能令事情變得便利及能提升工作效率，分別有63%及55%，其次是AI能提供一個更便宜的服務選擇。當中亦有47%受訪者對在日常生活中應用AI持開放態度。

總體而言，市民對AI的反應正面，但就整體AI的應用，卻有不少擔憂。有49%受訪者擔心自己的數據會在不知情或未經准許下被使用，有40%受訪者擔心使用相關產品及服務的費用十分高昂。值得留意是有2%的受訪者認為AI會對人類構成威脅。

至於企業方面，有78%的受訪企業認為AI能帶來益處及有助改善社會，特別是提升工作的質素及效率。惟實際使用率偏低，只有39%企業表示會支持相關發展。若按行業劃分，金融業的「AI準備度指數」最高，有63分，香港四大產業之一的物流業得分只有53分。反映企業在AI的應用仍處於探索及試用階段，當中亦需要面對資金、知識及人才不足的問題。

Google香港銷售和營運董事總經理尉俐妮（Leonie Valentine）表示，本港AI的整體發展情況樂觀，特別是在疫情後，企業的數碼轉型由「應該有」變成「必須有」。她又指，明白要傳統行突然轉型並不容易，但認為她們要加快轉型步伐，才能保持競爭力，幫助經濟復甦。

她又針對「AI準備度指數」最低的物流業指，因為疫情令航班停飛，對全球物流公司造成衝擊，導致貨物延誤等問題，AI的應用則有助改善情況。她認為，航空公司應與物流公司加強合作，共享數據及利用AI系統分析最佳路綫及尋找最快的機位，能有助降低成本之餘，還可以提高物流公司的利潤。

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編輯：謝克迪