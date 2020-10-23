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【BNO移民】「考慮不承認為旅遊證件」趙立堅斥英炒作BNO問題

環球社會熱點 17:11 2020/10/23

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【BNO移民】「考慮不承認為旅遊證件」趙立堅斥英炒作BNO問題

英國政府放寬國民海外護照（BNO）持有人移民限制，最近進一步公布相關留英簽證申請細節，惹中方不滿。外交部就此表示嚴正立場，炒作BNO問題，違背承諾，中方將考慮不承認BNO作為有效旅行證件。

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在北京，外交部周五舉行例行記者會，有外國記者提及英國宣布BNO持有人申請留英詳情，問到中方會否阻止相關人士離港或推出反制措施。

主持記者會的外交部發言人趙立堅回應指，中方已經多次就有關問題表明嚴正立場，英方違背承諾，一意孤行，反覆炒作英國國民海外護照問題，干預香港事務和中國內政，這到頭來只會搬起石頭砸自己的腳。

趙立堅在會上鄭重宣佈：「由於英方違反承諾在先，中方將考慮不承認英國國民海外護照作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。」

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英國政府周四就持BNO人士移民英國公布更多詳情，宣布一次過申請5年簽證的費用為250英鎊（約2500港元），較原先預計的數千英鎊為低，明年1月底可開始申請。

責任編輯：林建忠

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