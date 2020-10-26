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【基金攻略】資金泊入債市避難 ESG基金今年長升長有 （iMoney專題）

即市財經 11:00 2020/10/26

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資金泊入債市避難，ESG基金今年長升長有。

美股升勢至上月大瀉告終，經過一個月的來來回回，股市跌勢已有所喘定，但資金瘋狂湧入股市的情況已不復返。據資金流指標所見，本月至今大部分資金都正流向債市，即使是投資股市的資金，也大多流向全球股票基金，反映投資者的策略以分散風險為主，預計直至美國總統大選前夕，投資者的投資取態會較保守。

然而，股市收復失地並不代表投資者信心已全然回復。據彭博資料顯示，由10月1日至10月中，錄得最多資金流入的十隻ETF中，便包括追蹤高息債的iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF（HYG）、追蹤長年期美國國債的iShares 20+ Year Treasury Bond ETF（TLT）、追蹤新興市場債券的iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF（EMB），以及追蹤美國投資級別債券的iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF（LQD），四隻ETF均錄得資金淨流入，涵蓋幾乎所有類型的債券。

同時代表短年期債券的iShares Short Maturity Bond ETF（NEAR）及Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF（SCHO）卻分別錄得7億及2.7億美元的資金淨流出。由過往歷史所見，資金流入長債、流出短債絕非吉兆，反映投資者的避險情緒升溫，而細看美國國債孳息曲綫，更會發現長年期國債的孳息率正在下降，同時短年期國債的孳息率卻不動如山，20年期國債孳息率由10月7日的1.34厘跌至10月14日的1.28厘，30年期國債孳息率同期更由1.6厘跌至1.5厘，而1個月至7年到期的國債孳息率卻未見異動，正正印證投資者的避險情緒。

留在股市的資金也未見進取，據《EPFR資金流報告》顯示，在美國總統大選及疫情的雙重夾擊下，零售客湧入全球股票基金，他們寧將注碼分布各處，也拒絕押注於單一市場，特別是不確定因素多的美股，更是令零售及機構投資者敬而遠之，難怪全球（美國除外）股票基金自10月以來，資金已重回淨流入狀態。

值得留意的是，即使在多個不確定因素影響下，美股ESG（環境、社會及管治）或SRI（社會責任投資）基金已連續28周錄得淨流入，可見ESG及SRI已成結構性趨勢，無論疫情影響或誰人入主白宮，也無阻這股投資界的新力量。據晨星提供給本刊的數據顯示，過去3個月表現最佳的基金為法巴能源轉型股票基金，回報近四成，基金主要投資於轉型中的能源公司，十大持倉中，便有近日升勢凌厲的比亞迪股份 （01211） ，此股年初至今便升逾兩倍，為帶領基金跑贏大市的功臣之一。

剛提及的法巴能源轉型股票基金獲證監會認可為ESG基金；另外同樣榜上有名的晉達環球環境基金、百達林木資源基金、貝萊德可持續能源基金以及滙豐氣候變化概念基金，皆同樣獲證監會認可為ESG基金，四隻基金過去3個月分別取得22.55%、20.87%、20.12%及19.62%的回報。在歐美地區，ESG乃是最受投資界熱烈討論的議題之一，現時本港投資者甚至消費者也逐漸關注企業的社會責任。

 

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編輯：謝克迪

 

 

 

 

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