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【螞蟻上市】滙證：螞蟻集團估值調升至3200億美元 阿里巴巴持股值1020億美元

即市財經 17:16 2020/10/23

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滙豐證券將螞蟻集團估值調升至3200億美元，相應調升阿里巴巴目標價。

螞蟻集團（前稱螞蟻金服）即將登陸中港市場，尚未招股券商已爭先唱好。滙豐證券最新發報告，將螞蟻集團估值由2400億美元調升至3200億美元（約2.48萬億港元），認為螞蟻集團業務多元、具市場領導地位、利潤率也有提升空間。該行因應調升螞蟻集團估值，也將阿里巴巴 （09988） 目標價由337元調升至364元，維持「買入」評級。

滙證引述螞蟻集團最新招股書，公司今年第三季度收入按年增長50%，較上半年的38%再加速，同時螞蟻集團在各業務領域均處於市場領先地位。該行認為，螞蟻集團比中國互聯網同業應享受更高估值，將公司估值升至3200億美元，相當於2021年預測市盈率33倍，市盈增長率1.6倍，認為螞蟻集團估值吸引。

由於螞蟻集團上市後，阿里巴巴所持股份比例預計為31.8%，意味阿里巴巴持股價值1020億美元，滙證因此上調阿里巴巴目標價，美股目標價由345美元上調至373美元。

瑞信日前則認為，螞蟻集團目標估值應為3800億至4610億美元。

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編輯：陳健婷

香港股票 螞蟻集團 阿里巴巴－SW（09988）

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