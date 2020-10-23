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iPhone 12開賣│每月最低$225出iPhone 12   香港寬頻推iPhone 12組合月費

科技 17:23 2020/10/23

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香港寬頻宣布，推出全新iPhone 12系列連家居寬頻或流動通訊服務月費計劃。

iPhone 12及12 Pro今（23日）首日開賣，不少人都未必在Apple Store訂到新iPhone，上台出機自然成為另一個好選擇。香港寬頻宣布，推出全新iPhone 12系列連家居寬頻或流動通訊服務月費計劃。

【iPhone 12開賣】一文看清iPhone 12新機　5G月費上台服務優惠

凡登記指定家居寬頻或流動通訊服務計劃的客戶，即可透過免息分期，以每月低至港幣225元購買最新iPhone 12 系列，機價折扣優惠高達1050元。而登記指定家居寬頻服務的客戶，更可獲豁免高達6個月的月費及首次安裝費（價值680元），指定流動通訊服務計劃月費則低至88元，更可免費收看一年Apple TV+。

由即日起，客戶可透過香港寬頻網站，登記家居寬頻或流動通訊服務連最新型號 iPhone 組合月費計劃。myHKBNmall或香港寬頻專門店另有Apple Watch Series 6(GPS)及 iPad Air(第4代)可供選購。

【5G網絡】3香港推288元5G月費計劃　挾新iPhone 12推出搶客

【iPhone 12】csl iPhone 12 X 5G優惠組合計畫出爐　今起接受登記

責任編輯：施雯雯

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