  • 24°C
香港時間 : 20201023日 (五) 17:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【零售寒冬】Gap 擬全球關閉350間分店　周五盤前再升1.6%

即市財經 17:25 2020/10/23

分享：

Gap表示，在2021年底，將會關閉歐美地區75%門店。

美國零售服飾集團Gap （美： GPS）昨日宣佈，在2023年度結束前，全球關閉約350間分店，業務發展將轉向電子商務及商場外據點，預料約80%營銷收入將轉移至電子商務。消息傳出後，Gap盤前升1.61%至21.49美元。

昨天Gap股價升近14%，盤中一度升至21.65美元，創52周新高，最終收報21.15美元。

Gap行政總裁Mark Breitbard表示，過去集團太過依賴低效率、但租金昂貴的實體商店進行生意。疫情之下，在今年上半年，GAP和不少時裝零售商均被逼暫停營業，令不少零售商開始趨向網上轉型，集團預料，透過轉換商業模式，將可恢復盈利增長。

Gap旗下擁有Gap、Banana Republic等時裝品牌，Gap表示，在2021年底，將會關閉歐美地區75%門店，並重新評估歐洲業務。

Gap 早前發表第二季度業績時指，第二季整體銷售量比上期跌18%，疫情令實體店舖營銷收入跌近48%。

相關文章﹕

【零售寒冬】GAP香港關5分店　9月全港只餘3分店

【零售寒冬】GAP：未來1年或沒有足夠現金營運　北美停交9億租金

【速食時裝】國產Shein登全球網購時裝寶座　Zara及H&M都要讓路

 

【懶人福音】BCT助你整合MPF帳戶，立即申請賺基金單位回贈

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚

美股 Gap（美：GPS） 銷售 零售 疫情 時裝服飾 美國 香港經濟日報

上一篇文章

【新股IPO】萬國數據9698今截孖展　孖展尚未足額認購、國際配售已足額認購

下一篇文章

【螞蟻上市】滙證：螞蟻集團估值調升至3200億美元 阿里巴巴持股值1020億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐股價】滙豐重返32關　劉曉明點名滙豐：中國為國際企業創更多機會(第二版)
【滙豐股價】滙豐重返32關　劉曉明點名滙豐：中國為國際企業創更多機會(第二版)
【iBond 2020】iBond保證息率2厘　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）
【iBond 2020】iBond保證息率2厘　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）
【螞蟻上市】螞蟻集團每股股價幾多錢　A股編號688688申購入場費逾3萬？
【螞蟻上市】螞蟻集團每股股價幾多錢　A股編號688688申購入場費逾3萬？
【新股IPO】先聲藥業2096超額認購588倍　1手中籤率5%（附分配結果）
【新股IPO】先聲藥業2096超額認購588倍　1手中籤率5%（附分配結果）
【天氣消息】沙德爾與港保持距離　天文台：改發更高風球機會不大
【天氣消息】沙德爾與港保持距離　天文台：改發更高風球機會不大
【新股IPO】藥明巨諾2126次日招股　孖展244億元超購105倍
【新股IPO】藥明巨諾2126次日招股　孖展244億元超購105倍