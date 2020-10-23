【零售寒冬】Gap 擬全球關閉350間分店　周五盤前再升1.6%

▲ Gap表示，在2021年底，將會關閉歐美地區75%門店。

美國零售服飾集團Gap （美： GPS）昨日宣佈，在2023年度結束前，全球關閉約350間分店，業務發展將轉向電子商務及商場外據點，預料約80%營銷收入將轉移至電子商務。消息傳出後，Gap盤前升1.61%至21.49美元。

昨天Gap股價升近14%，盤中一度升至21.65美元，創52周新高，最終收報21.15美元。

Gap行政總裁Mark Breitbard表示，過去集團太過依賴低效率、但租金昂貴的實體商店進行生意。疫情之下，在今年上半年，GAP和不少時裝零售商均被逼暫停營業，令不少零售商開始趨向網上轉型，集團預料，透過轉換商業模式，將可恢復盈利增長。

Gap旗下擁有Gap、Banana Republic等時裝品牌，Gap表示，在2021年底，將會關閉歐美地區75%門店，並重新評估歐洲業務。

Gap 早前發表第二季度業績時指，第二季整體銷售量比上期跌18%，疫情令實體店舖營銷收入跌近48%。

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編輯﹕賴奕羚